155 Feuerwehrkräfte im Einsatz: Landkreis München gibt wegen Brand Warnung aus

In Unterschleißheim bricht ein Feuer auf einem Industriegelände aus. Wegen großer Rauchentwicklung rückt die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an. Was bislang bekannt ist.

In Unterschleißheim kam es zu einem Brand auf einem Industriegelände.

Ein Feuer auf einem Industriegelände in Unterschleißheim nördlich von München hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 20 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Bei der Ankunft stellte sich die Lage als größer heraus, als zunächst angenommen. Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin auf das Alarmstichwort B5. Ein Müllbunker war dort im Freien in Flammen geraten, sagte ein Sprecher der Feuerwehreinsatzzentrale. Wegen großer Rauchentwicklung seien "drei, fast vier Löschzüge" zur Brandstelle ausgerückt.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit schwerem Atemschutz, auch ein Löschroboter aus Heimstetten kam zum Einsatz. Bagger mussten ein Dach aufstemmen, um einen Rauchabzug zu ermöglichen.

Wegen Brand in Industriegebiet: Katwarn-Warnung im Landkreis München

Der Landkreis München sprach wegen möglichen Rauchniederschlags sowie Geruchsbelästigung eine Warnmeldung unter anderem über die Apps Katwarn und Nina aus. Die Schadstoffmessungen, die im Anschluss im Umkreis durchgeführt wurden, fielen negativ aus, weshalb die Warnungen gegen 22 Uhr aufgehoben wurden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Es waren 155 Feuerwehrdienstleistende sowie Polizei, Rettungsdienst und Sondereinheiten im Einsatz. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Laut Polizei werden Brandfahnder des Kommissariats 13 im Laufe des Sonntags (10. Mai) vor Ort ermitteln, sobald die Löscharbeiten vollständig beendet sind. Die Beamten werden insbesondere nach der Brandursache forschen, die derzeit noch völlig unklar ist. Die Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13, das für Branddelikte aller Art zuständig ist.