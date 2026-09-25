Am Montag wird ein 18-Jähriger in der Nähe einer Schule in Holzkirchen mit mehreren Messerstichen verletzt. Einige Tage später kann die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen – er ist erst 14.

Die Polizei nahm einen tatverdächtigen 14-Jährigen fest. Der sitzt nun in U-Haft. (Symbolbild)

Diese Tat lässt einen schon ein bisschen schaudern, wenn man bedenkt, in welchem Alter die beteiligten Personen sind. Am Montagabend trifft sich ein 18-Jähriger in Holzkirchen in der Nähe einer Schule in der Jörg-Hube-Straße mit anderen Personen. Laut Polizei kam es dabei, aus noch unbekannter Ursache, zu einem Streit, in dessen Verlauf der 18-jährige Deutsch-Türke von einem zunächst unbekannten Täter mit mehreren potentiell lebensgefährlichen Messerstichen verletzt wird.

18-Jähriger mit mehreren Messerstichen verletzt

Angehörige brachten den Verletzten in ein Krankenhaus in Bad Tölz. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte bestand für den Teenager zu diesem Zeitpunkt keine Lebensgefahr mehr. Mittlerweile konnte der junge Mann das Krankenhaus bereits wieder verlassen.

Die Ermittlungen in dem Fall wurden von der Kriminalpolizei in Miesbach übernommen. Intensive Untersuchungen brachten die Ermittler auf die Spur eines 14-Jährigen aus dem Landkreis Miesbach. Am Donnerstag konnte die Polizei den jungen Deutsch-Kosovaren an seiner Wohnadresse antreffen und festnehmen.

Tatverdächtiger 14-Jähriger sitzt in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wurde der 14-Jährige am Freitag unter dem Tatvorwurf des versuchten Totschlags einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Teenager sitzt nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.