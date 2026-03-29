AZ-Plus

Schwer verletzt: Jugendliche und Mann stürzen in die Tiefe

Ein Mädchen bricht durch Plexiglas, ein Mann durch eine Dachplatte: In München und Umgebung sind zwei Menschen schwer verletzt worden.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild)
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa
München

Eine 11-Jährige und ein 20-Jähriger sind von Dächern gestürzt und haben sich schwer verletzt. Das teilte die Polizei mit. 

Die 11-Jährige war den Angaben zufolge mit einer 13-Jährigen auf das Dach einer Schule in Baierbrunn (Landkreis München) geklettert. Beim Betreten sei eine der Scheiben aus Plexiglas eingebrochen, woraufhin die 11-Jährige drei Meter tief stürzte. Warum die beiden Mädchen auf das Schuldach geklettert waren, sei noch unklar.

Mann stürzt in München in die Tiefe: 20-Jähriger schwer verletzt

In München sei ein 20-Jähriger bei Dacharbeiten möglicherweise auf eine Dachplatte getreten, die als bruchgefährdet markiert war, und mehrere Meter zu Boden gestürzt. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor. Er sei ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.