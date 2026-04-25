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100.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand auf Bauernhof

Auf einem Bauernhof in Hohenkammer brennt es. Betroffen ist das Wohnhaus. Die Polizei plant die weiteren Schritte.
dpa |
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Eine Frau kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Eine Frau kam ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Bei dem Brand eines Wohnhauses auf einem Bauernhof ist bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden.

Das Feuer sei am Freitag im ersten Stock des Gebäudes bei Hohenkammer (Landkreis Freising) ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Kommende Woche soll die Kriminalpolizei den Brandort begehen, hieß es.

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