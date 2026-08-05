1000 Liter Fischöl laufen auf Rastplatz bei München aus – stundenlanger Großeinsatz

Nach einer Notbremsung laufen aus einem beschädigten Tank rund 1000 Liter Fischöl aus. Während Einsatzkräfte stundenlang reinigen, bringt die Überprüfung des Fahrers noch ein weiteres Detail zutage.

Bis in die Nacht dauerten die aufwendigen Reinigungsarbeiten an der A96. (Symbolbild)

Nach einer Notbremsung eines Lastwagens auf der Autobahn 96 ist ein Rastplatz im Landkreis Fürstenfeldbruck durch ausgelaufenes Fischöl massiv verunreinigt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste der Parkplatz Kreuzlinger Forst in Fahrtrichtung Lindau wegen der aufwendigen Reinigungsarbeiten am Dienstag bis in die Nacht komplett gesperrt werden.

Der 27-jährige Fahrer hatte verkehrsbedingt scharf bremsen müssen, wodurch mehrere unzureichend gesicherte 1000-Liter-Behälter auf der Ladefläche verrutschten. Einer der Behälter wurde beschädigt und lief vollständig aus.

Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks (THW) und der Autobahnmeisterei waren stundenlang im Einsatz, um das Öl einzudämmen und den Rastplatz zu reinigen. Auch das zuständige Wasserwirtschaftsamt machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Gegen den Lkw-Fahrer wurde Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung erstattet. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen die Beamten zudem auf einen offenen Haftbefehl. Der 27-Jährige konnte wieder auf freien Fuß, nachdem er die geforderte Geldstrafe beglichen hatte.