Seit Herbst hat die Stadt den Giesinger Grünspitz umgebaut. Hat er seinen alten Charme behalten? Die AZ hat sich umgehört.

Im Herbst haben sich die Münchner vom "Giesinger Grünspitz" verabschieden müssen. Bis dahin konnten sich alle auf der Freifläche an der Ecke Tela/Martin-Luther-Straße auf Palettenmöbeln ausruhen, ratschen, etwas trinken oder garteln. Auch viele Veranstaltungen fanden dort statt. Dann startete die Stadt einen Umbau.

Dieser ist inzwischen fertig. Die Bauzäune sind verschwunden und man kann wieder beim Grünspitz die Sonne genießen. Der Kiosk ist geblieben. Diesen Samstag ab 15 Uhr weihen Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne) und die Chefin des örtlichen Bezirksausschusses Carmen Dullinger-Oßwald (Grüne) die 2000 Quadratmeter große Fläche wieder ein.

Auch die Löwen-Fans können dort wieder feiern

Hat der Grünspitz seinen Charme behalten? Und wird er wieder so gut angenommen wie früher? "Das wird nicht lange dauern. Da können Sie sicher sein", ist Dullinger-Oßwald überzeugt. Die gleichen Menschen, die früher dort so gerne saßen, werden wieder kommen, meint sie. Also auch die Löwen-Fans, die vor und nach den Spielen dort gerne gefeiert haben.

Dullinger-Oßwald jedenfalls gefällt der neue Platz: "Es gibt mehr Sitzbänke, zwei Tischtennisplatten und einen Trinkbrunnen", zählt sie auf. Die Stadt sei jetzt für die Reinigung und Pflege der Grünfläche verantwortlich.

Etwas mehr zugewachsen könnte der Grünspitz zwar schon sein, so Carmen Dullinger-Oßwald. Aber das sei ja nur eine Frage der Zeit.