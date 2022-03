Ukraine-Demo für den Frieden: Fridays for Future - diesmal schon am Donnerstag

Frieden statt Klimakrise: Fridays for Future hat wegen der Ukraine einen weltweiten Solidaritätstag organisiert – wegen der Dringlichkeit bereits am Donnerstag. Auch in München wird demonstriert.

Fridays for Future demonstriert am Donnerstag und Freitag in München. (Archivbild)

München - Als Protest gegen den Krieg in der Ukraine haben die Klimaschützer von Fridays for Future einen weltweiten Solidaritätstag organisiert – auch bayerische Ortsgruppen rufen zu Demonstrationen am Donnerstag auf.

In München wird ab 17 Uhr am Odeonsplatz für den Frieden demonstriert, unter anderem sind auch Aktionen in Ingolstadt und Passau geplant. Am Freitag um 14 Uhr findet am Marienplatz dann der bereits bekannte Klimastreik statt.

"Wir stehen solidarisch mit allen, die von diesem Krieg betroffen sind und protestieren gemeinsam für eine bessere und gerechtere Welt. Der Kampf für Klimagerechtigkeit und der Kampf für Frieden sind untrennbar miteinander verbunden", sagt Klara Bosch, Sprecherin von Fridays for Future in München.

Die Aktivisten von Fridays for Future sehen einen Zusammenhang mit ihrem Kernthema, dem Klimaschutz. "Die Kriege, die in der Welt geführt werden, einschließlich des Krieges, der durch Putins Angriff auf die Ukraine ausgelöst wurde, sind Kriege um Ressourcen. Die Ära der fossilen Brennstoffe muss beendet werden – der Kampf um sie ist eine enorme Bedrohung für Menschen und Ökosysteme", heißt es im Protest-Aufruf der Bewegung.