Überwältigende Nachfrage: Besonderes Wiesn-Angebot der Stadt kam dieses Jahr gut an

Zum ersten Mal konnte man sich heuer auf der Wiesn gegen Grippe und/oder Corona impfen lassen. Die Nachfrage nach diesem speziellen Service war überragend.

Dank fast immer guten Wetters ist die Wiesn dieses Jahr ausgesprochen gut besucht, gute Zahlen gab es auch bei einem besonderen Wiesn-Service der Stadt. (Archivbild)

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr auf der Wiesn ein Impfservice angeboten und die Nachfrage war laut Stadt überwältigend. Insgesamt 937 Personen machten von dem Angebot Gebrauch und ließen sich auf dem Festgelände gegen Grippe und/oder Corona impfen. Ein vorheriger Termin oder ein Besuch des Oktoberfestes waren dafür nicht notwendig, nur Impfpass und Krankenkassenkarte mussten zur Impfung mitgebracht werden.

Fast 1000 Personen lassen sich auf der Wiesn impfen

"Wir freuen uns sehr, dass die Bürger*innen unseren Impfservice auf der Wiesn so positiv angenommen haben ", zieht die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek das Resümee. "Unser niedrigschwelliges Angebot wurde durchweg als eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Angebots in Arztpraxen und Apotheken wahrgenommen. Wir sind somit unserem Ziel, die Impfquote hierzulande zu erhöhen, einen Schritt näher gekommen", so Zurek weiter.

Über 900 Personen ließen sich auf der Wiesn gegen Grippe und/oder Corona impfen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Herbst ist Grippezeit: Wo man sich jetzt impfen lassen kann

Der Herbst ist die klassische Zeit für Erkältungen und Grippe, da sinkende Temperaturen und feuchtes Wetter die Verbreitung von Viren begünstigen. Und die Wiesn-Grippe ist auch außerhalb der Münchner Stadtgrenzen ein Begriff.

Wer sich oder andere Familienmitglieder nun gegen Grippe impfen lassen möchte, kann dies bei seinem Haus- oder Kinderarzt oder in zahlreichen Apotheken tun. Auch in der Impfstelle des Gesundheitsreferats (Schwanthalerstraße 69) werden Impfungen durchgeführt. Termine hierfür können werktags von 11 bis 12 Uhr telefonisch unter 233–66912 vereinbart werden.