Übersicht: Protest gegen Krieg in der Ukraine - mehrere Demos in München

Der Krieg in der Ukraine geht nun schon über zwei Wochen, in München reißt die Welle der Solidarität nicht ab. Auch am Wochenende gab es in der Stadt wieder mehrere Demos für den Frieden.

Münchner demonstrieren am Stachus für den Frieden.

München - Die vergangenen Tage und nunmehr auch Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da! Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen kennen keine Grenzen und sind weiter ungebrochen. So fanden auch am Wochenende wieder mehrere Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt.

Beispielsweise am Samstag am Königsplatz, als rund 1.500 Teilnehmer vor Ort waren. Dazu gab es Versammlungen am Rotkreuz- und Europaplatz.

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Demos in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.

Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in München ist weiter groß. Es ist davon auszugehen, dass es auch in den kommenden Tagen wieder Demonstrationen für den Frieden in der Ukraine geben wird.