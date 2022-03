Übersicht: Protest gegen Krieg in der Ukraine - diese Demos sind in München geplant

Auch rund eineinhalb Wochen nach Beginn des Kriegs in der Ukraine reißt die Welle der Solidarität in München nicht ab. Jetzt sind weitere Demos für den Frieden geplant - die AZ gibt einen Überblick.

München - Die vergangenen Tage haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da! Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen kennen keine Grenzen und sind weiter ungebrochen. Und auch für die nächsten Tage sind wieder zahlreiche Demonstrationen beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) angemeldet worden, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Die AZ gibt einen Überblick über Demos in den kommenden Tagen in München:

Montag, 7. März, 16 bis 19 Uhr: Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer)

Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer) Dienstag, 8. März, 16 bis 19 Uhr: Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer)

Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer) Mittwoch, 9. März, 16 bis 19 Uhr: Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer)

Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer) Mittwoch, 9. März, 16 bis 19 Uhr: Odeonsplatz - "Frieden für die Ukraine" (4.000 angemeldete Teilnehmer)

Odeonsplatz - "Frieden für die Ukraine" (4.000 angemeldete Teilnehmer) Donnerstag, 10. März, 16 bis 19 Uhr: Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer)

Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer) Freitag, 11. März, 16 bis 19 Uhr: Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer)

Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer) Samstag, 12. März, 12.30 bis 15 Uhr: Odeonsplatz - "Frieden für die Ukraine" (6.000 angemeldete Teilnehmer)

Odeonsplatz - "Frieden für die Ukraine" (6.000 angemeldete Teilnehmer) Samstag, 12. März, 15 bis 17 Uhr: Rotkreuzplatz - "Krieg in der Ukraine" (10 angemeldete Teilnehmer)

Rotkreuzplatz - "Krieg in der Ukraine" (10 angemeldete Teilnehmer) Samstag, 12. März, 16 bis 19 Uhr: Europaplatz - "Nein zum Krieg gegen Ukraine. Nein zu Putin" (50-150 angemeldete Teilnehmer)

Das KVR weist darauf hin, dass es sich um eine Momentaufnahme handelt und sich die Lage jederzeit ändern kann.

Vergangene Woche: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn vor rund eineinhalb Wochen fanden etliche Demos in München statt, die bisher größte am Mittwochabend am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.

Auch am Wochenende fanden in München weitere Demos und Kundgebungen statt, die sich gegen den Ukraine-Krieg richteten. Am Samstag versammelten sich etwa 2.000 Personen und bildeten eine Menschenkette. Am Sonntag fand eine Demo am Max-Joseph-Platz statt.