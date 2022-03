Übersicht: Demos gegen Krieg in der Ukraine - Proteste in München

Der Krieg in der Ukraine geht nun schon über zwei Wochen, in München reißt die Welle der Solidarität nicht ab. Auch am Wochenende gab es in der Stadt wieder mehrere Demos für den Frieden, am Sonntag ist ein weiterer Protest geplant.

Münchner demonstrieren am Stachus für den Frieden.

München - Die vergangenen Tage und nunmehr auch Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da! Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen kennen keine Grenzen und sind weiter ungebrochen. So fanden an den vergangenen Wochenenden verschiedene Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt.

München: Zahlreiche Demos gegen Krieg in der Ukraine

So versammelten sich am Samstagnachmittag rund 470 Menschen am Odeonsplatz, um gemeinsam unter dem Motto "Frieden für die Ukraine" friedlich zu demonstrieren.

Es ist davon auszugehen, dass es auch in den kommenden Tagen wieder Demonstrationen für den Frieden in der Ukraine geben wird. Für Sonntagnachmittag ist ein Protest am Friedensengel geplant.

Diese Demos und Aktionen sind in den nächsten Tagen in München geplant

Sonntag, 20. März: "Tanzen für den Frieden" am Münchner Friedensengel (ab 16 Uhr, 30 Angemeldete)

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Demos in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.