Übersicht: Demos gegen Krieg in der Ukraine – Proteste auch am Wochenende

Seit dem 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. In München reißt die Welle der Solidarität indes nicht ab. Auch am kommenden Wochenende gibt es Friedensdemonstrationen.

München - Die vergangenen Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da!

Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen kennen keine Grenzen und halten weiter an. So fanden an den vergangenen Wochenenden immer wieder verschiedene Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt.

Auch über die Osterfeiertage wurde in München demonstriert – am Karsamstag unter anderem mit dem traditionellen "Ostermarsch", der quer durch die Innenstadt führte. Daneben gab es weitere Proteste, unter anderem am Odeonsplatz.

Hier wird an diesem Wochenende für den Frieden in der Ukraine demonstriert

Samstag, 23. April, 17 bis 19 Uhr, Odeonsplatz - Platz vor der Feldherrnhalle (stationär), "Frieden in der Ukraine"

Samstag, 23. April 20.30 bis 21.30 Uhr: Odeonsplatz - Platz vor der Feldherrnhalle (stationär), "Mothers March"

Sonntag, 24. April, 12 bis 14 Uhr, Knappertsbuschstraße 26 (stationär), "Fehlen einer Verurteilung des Krieges und des Präsidenten Putins durch die russische Kirchengemeinde; Keine klare Positionierung gegen den Krieg durch die Gemeinde"

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Proteste in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.