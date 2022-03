Übersicht: Demos gegen Krieg in der Ukraine - Proteste am Wochenende in München

Seit über einem Monat ist Krieg in der Ukraine. In München reißt die Welle der Solidarität indes nicht ab. Auch am Wochenende gibt es in der Stadt wieder mehrere Demos für den Frieden.

25. März 2022 - 13:44 Uhr | AZ

Teilnehmer einer Ukraine-Demo am Königsplatz. © Felix Hörhager/dpa

München - Die vergangenen vier Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da! Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen kennen keine Grenzen und halten weiter an. So fanden an den vergangenen Wochenenden immer wieder verschiedene Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt. München: Zahlreiche Demos gegen Krieg in der Ukraine Auch für dieses Wochenende sind wieder mehrere Demos mit Ukraine-Bezug angemeldet. Die AZ gibt einen Überblick: Diese Demos und Aktionen sind in den nächsten Tagen in München geplant Samstag (26. März), 15 Uhr, Königsplatz, Kundgebung der Ukrainischen Gemeinde München

Odeonsplatz: "Ja zu Frieden in der Ukraine" – 150 Teilnehmer angemeldet Sonntag (27. März), 18 Uhr - 22 Uhr, Europaplatz (Friedensengel): "Für mehr Frieden und Liebe" – 150 Teilnehmer angemeldet

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Demos in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.