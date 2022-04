Übersicht: Demos gegen Krieg in der Ukraine – diese Proteste sind über Ostern in München geplant

Seit dem 24. Februar ist Krieg in der Ukraine. In München reißt die Welle der Solidarität indes nicht ab. Auch in den kommenden Tagen gibt es in der Stadt wieder mehrere Demos für den Frieden. Eine Übersicht.

14. April 2022 - 15:37 Uhr | AZ

Demonstranten am am Odeonsplatz. (Archivbild) © imago/Wolfgang Maria Weber