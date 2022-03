Übersicht: Demos gegen Krieg in der Ukraine - diese Proteste sind in München geplant

Seit über einem Monat ist Krieg in der Ukraine. In München reißt die Welle der Solidarität indes nicht ab. Auch in dieser Woche gibt es in der Stadt wieder mehrere Demos für den Frieden.

München - Die vergangenen vier Wochen haben eindrücklich gezeigt: München ist für die Ukraine und die Partnerstadt Kiew da! Die Hilfsbereitschaft und Solidaritätsbekundungen kennen keine Grenzen und halten weiter an. So fanden an den vergangenen Wochenenden immer wieder verschiedene Demos für den Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine statt.

Mehrere hundert Anti-Kriegs-Demonstranten auf dem Königsplatz

So haben am Samstagnachmittag mehrere hundert Menschen auf dem Münchner Königsplatz gegen Russlands Krieg in der Ukraine demonstriert. Zu der Kundgebung hatten unter anderem ukrainische und belarussische Organisationen und die bayerische SPD aufgerufen.

Demonstrantinnen und Demonstranten trugen Plakate mit Aufschriften wie "Russisches Öl und Gas töten", "Putin nach Den Haag" und "Raketenabwehr Waffen in die Ukraine sofort!".

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer am Nachmittag auf 700. Alles sei friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher.

Diese Demos und Aktionen sind in den nächsten Tagen in München geplant

Donnerstag (31. März), Europaplatz: Mahnwache gegen die Invasion der Ukraine von Amnesty International

Mahnwache gegen die Invasion der Ukraine von Amnesty International Samstag (2. April), 13 Uhr, Europaplatz: "Russians and Belarusians against the war in Ukraine - 300 Teilnehmer angemeldet

Anfang März: Große Demo am Königsplatz mit 45.000 Teilnehmern

Seit Kriegsbeginn am 24. Februar fanden etliche Demos in München statt, die bisher größte am 2. März am Königsplatz – nach Angaben der Polizei demonstrierten dort rund 45.000 Teilnehmer für den Frieden.