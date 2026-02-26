AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Unter Mindestlohn und unerlaubt beschäftigt: Über 100 Fälle in München aufgedeckt

Unter Mindestlohn und unerlaubt beschäftigt: Über 100 Fälle in München aufgedeckt

Scheinselbstständigkeit, Beitragsvorenthaltung und unerlaubte Beschäftigung: Das Hauptzollamt München zieht Bilanz nach der Überprüfung von 57 Betrieben.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Zoll überprüfte 57 Betriebe in München. (Symbolbild)
Der Zoll überprüfte 57 Betriebe in München. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

In Münchner Betrieben sind in mehr als 100 Fällen Unregelmäßigkeiten bei der Zahlung von Mindestlohn festgestellt worden. Das gab das Hauptzollamt München bekannt. In den überprüften Betrieben wurden unter anderem 50 sogenannte Beitragsvorenthaltungen festgestellt, vier Fälle von Scheinselbstständigkeit und 23 Fälle, in denen Ausländer unerlaubt beschäftigt wurden. Die Ermittlungen dauern an. 

Ermittlungen zu Schwarzarbeit

In rund 30 Fällen ergab sich der Verdacht auf den Verstoß gegen die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns von 13,90 Euro pro Stunde. In weiteren Verdachtsfällen soll die Einheit "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" ermitteln, wie es hieß. 

Insgesamt wurden 57 Betriebe überprüft und etwa 150 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Es handelte sich demnach um Friseure und Betriebe aus dem Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, dem Transportgewerbe und dem Baugewerbe.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.