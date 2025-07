In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Arbeitslosenquoten niedriger, ist die Wirtschaftsleistung höher und die Gehälter besser als in München. Alles gut also? Welche Probleme es trotzdem gibt, weiß Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD).

Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. Das hört man seit einiger Zeit in den Nachrichten. Die Arbeitslosenzahlen steigen, das Wachstum stagniert, Unternehmen gehen pleite. Und wie steht die Münchner Wirtschaft diese Krise weg?

Darüber gab Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) am Freitag Auskunft, als er den neuen Münchner Jahreswirtschaftsbericht präsentierte. Die Kurzzusammenfassung: Auch die Münchner Unternehmen spüren den Druck, allerdings längst nicht so stark wie andere deutsche Städte. Oder wie Wirtschaftsreferent Scharpf es ausdrückt: „München ist der wirtschaftliche Hotspot in Deutschland.“

Die Kaufkraft ist in München 35 Prozent höher

In keiner anderen deutschen Großstadt ist die Wirtschaftsleistung heruntergerechnet auf den einzelnen Einwohner höher. Fast 20 Prozent des bayerischen Bruttoinlandsprodukts werden in München erwirtschaftet, obwohl hier nur rund 11 Prozent der Einwohner des Freistaats leben.

In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Menschen reicher. 2024 hatte jeder Münchner im Schnitt netto 36.461 Euro zur Verfügung - 35 Prozent mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt.

Zwar sind in auch in München die Arbeitslosenzahlen etwas gestiegen (von 4,5 Prozent im Jahr 2024 auf heute 4,9 Prozent). Doch auch hier geht es den anderen deutschen Großstädten schlechter.

Der Wirtschaftsstandort München wächst: Hier arbeiten über 970.000 Beschäftigte – fast 280.000 mehr als noch vor 15 Jahren. Und noch einen Rekord kann München aufstellen: Mehr als 525.000 Menschen pendeln täglich nach München - so viele wie in keiner anderen deutschen Stadt.

Scharpf will München zum größten Gründzentrum Europas machen

All diese Menschen arbeiten in über 88.000 Münchner Unternehmen. Darunter sind sieben Dax-Konzerne und sieben sogenannte Unicorns (also Startups, deren Marktbewertung über einer Milliarde liegt). Auch zwei „Decacorns“ sind hier angesiedelt. So nennt man Unternehmen, deren Wert rund 13 Milliarden beträgt. Dazu zählen die Software-Unternehmen Celonis und Helsing. Scharpf hat schon vor einer Weile angekündigt, dass er München zum größten Gründer- und Startup-Zentrum in Europa machen will.

Die wichtigsten Gewerbesteuerzahler sind zwar immer noch die Konzerne aus dem Finanz- und Versicherungswesen. Sie zahlten laut Scharpf rund eine Milliarde Gewerbesteuern. Danach folgen mit jeweils einer halben Milliarde die Dienstleistungsbranche und das produzierende Gewerbe.

Der Sektor, der in München, jedoch am meisten wächst, ist die sogenannte Informations- und Kommunikationstechnologie. Dazu zählen Unternehmen wie Google, Amazon und Open Ai, die sich in München angesiedelt haben. In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Beschäftigten in diesem Bereich fast verdoppelt. Rund 100.000 Menschen arbeiten in diesem Sektor. Der Umsatz hat sich laut dem Wirtschaftsbericht in diesem Zeitraum auf über 30 Milliarden verdreifacht.

Auch ein Klischee will Scharpf ausräumen: Dass diese Tech-Unternehmen in München sowieso keine Steuern zahlen, stimme nicht. 250 Millionen Gewerbesteuern habe München alleine von solchen Tech-Unternehmen bekommen.

10 Prozent mehr Insolvenzen

Kann München sich also, wenn andere über die Krise jammern, entspannt zurücklehnen? Nicht ganz: Auch hier sind im vergangenen Jahr rund 10 Prozent mehr Unternehmen pleite gegangen. Fast 500 Insolvenzen gab es laut Scharpf. Die Zahl beunruhigt ihn angesichts der rund 88.000 Unternehmen insgesamt nicht so sehr. Anders als ein anderes Thema: Denn obwohl die Arbeitslosenzahlen auch in München leicht steigen, gebe es gleichzeitig einen Fachkräftemangel.

Scharpf geht davon aus, dass bis 2040 rund 20.000 Arbeitskräfte in München fehlen. Die Stadt hat deshalb zum Beispiel die Website „Make it in Munich“ ins Leben gerufen. Auf ihr erhalten Fachkräfte aus dem Ausland Infos, wie sie in München Fuß fassen können und was sie hier erwartet. Solche Initiativen will Scharpf weiter ausbauen.

Und er verspricht: Jedes Unternehmen, das sich an sein Referat wendet, weil zum Beispiel Genehmigungsverfahren zu lange dauern, soll Hilfe bekommen.