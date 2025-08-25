Bei Radfahrt am Gärtnerplatz: Mann (33) kündigt Mord an Nachbarin auf TikTok an

Ein Münchner filmt sich per Handy auf einer Radtour und beleidigt dabei seine Nachbarin. Dann wird es drastisch. Er sagt voraus, sie bald zu töten. Die Beamten sind alarmiert.

Der Gärtnerplatz liegt nur wenige Gehminuten vom Viktualienmarkt, der Isar und dem Marienplatz entfernt.

Nach einem anonymen Hinweis beim Bundeskriminalamt hat die Polizei am Samstag einen Mann in München festgesetzt, der über TikTok den Mord an seiner Nachbarin angekündigt hatte. Der 33-Jährige streamte am Samstagvormittag (23. August) eine Radfahrt im Gärtnerplatzviertel auf TikTok live. Was sich nebenbei später ebenfalls herausstellte: Das Fahrrad war gestohlen.

"War alles nicht so ernst gemeint"

In dem Livestream hatte der Mann offenbar seine 58-jährige Nachbarin ausdrücklich genannt: "Ich werde sie umbringen“, sagte er in dem Video ausdrücklich. Als die Beamten noch am gleichen Tag den Mann ausfindig machten und bei ihm klingelten, relativierte der schon lange polizeibekannte 33-Jährige seine Ankündigung. Das sei alles nicht ernst gemeint gewesen. Die Polizei belehrte ihn eindringlich und zeigte ihn dennoch an, wegen Bedrohung und Diebstahl.

"Schon lange polizeibekannt"

Der 33-Jährige scheint ziemlich viel kriminelle Energie zu haben. "Einmal querbeet durch das Strafgesetzbuch", sagten die Beamten auf die Frage, was der Münchner schon alles angestellt habe. Vor allem wurde der 33-Jährige offenbar wegen Körperverletzungs- und Eigentumsdelikten verhaltensauffällig.