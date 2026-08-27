Über 800 Bestellungen im Jahr: Der fleißigste Lieferdienst-Kunde Deutschlands kommt aus München

Schon mal beim Lieferdienst Essen bestellt haben wohl schon die meisten. Ein Kunde oder eine Kundin aus München hat aber im vergangenen Jahr den Vogel abgeschossen.

Über 800 Mal hat sich im Jahr 2025 ein Kunde oder eine Kundin aus München Essen liefern lassen. (Symbolbild)

Wenn man keine Zeit oder Lust zum Kochen oder nichts zum Essen im Haus hat, dann sind Lieferdienste eine ganz feine Sache. Ein Münchner oder eine Münchnerin findet diesen Service so klasse, dass er oder sie im Jahr 2025 sage und schreibe 821 Mal beim Lieferservice bestellt hat – das sind im Schnitt mehr als zwei Bestellungen pro Tag.

Diese außergewöhnlich hohe Zahl kam im Rahmen einer aktuellen Analyse von Lieferando, Deutschlands führendem Online-Marktplatz für Essensbestellungen, zutage.

In München bestellt: Teuerste Essenslieferung kostete über 6000 Euro

In dieser Studie hat München nicht nur den Spitzenplatz für den Kunden mit den meisten Bestellungen inne, sondern auch Rang eins für die teuerste kulinarische Lieferung.

Ein Haushalt in der bayerischen Landeshauptstadt hat für eine einzige Bestellung satte 6150 Euro hingeblättert. Dafür wurden dann feinster Käse, Kaviar und eine Flasche 2007er-Echezeaux-Wein (allein der Preis dafür beläuft sich schon auf 3800 Euro) an die Haustür geliefert.

Am häufigsten wird in München übrigens italienisches Essen bestellt, gefolgt von US-amerikanischer Küche und indischen Mahlzeiten.

"Die Münchner schätzen Vielfalt und Genuss ganz selbstverständlich in allen Lebenslagen. Ob frische Zutaten für die eigene Küche oder das exklusive Menü am Abend – der Lieferservice ist hier längst im Alltag angekommen. Dabei geht es nicht nur um Zeitersparnis und Flexibilität, sondern auch um ein Stück Lebensqualität im durchgetakteten Tag", so Lennard Neubauer, Geschäftsführer von Lieferando.

Kunde bestellt auf einmal 2,4 Kilogramm frischen Koriander

Beim Lieferservice geht es allerdings nicht nur teuer, sondern hin und wieder auch ungewöhnlich. So orderte ein Kunde bei einer einzigen Bestellung 95 Packungen frischen Koriander mit einem Gesamtgewicht von 2,4 Kilo.

In Berlin ließ sich jemand auf einen Schlag 98 Schokopuddings liefern. In Köln stieg mit 99 Cheeseburgern und in Frankfurt mit 91 Hamburgern pro Bestellung sehr wahrscheinlich eine Party. Und in Hamburg scheint jemand seinen Vierbeiner sehr lieb zu haben, denn es wurden auf einmal 67 Dosen Lachspastete für Katzen bestellt.