Über 20 Straftaten in München: Serieneinbrecher geht Polizei ins Netz

Am 19. Mai 2025 kann die Polizei einen Mann festnehmen, der verdächtigt wird, in Moosach in eine Gaststätte eingebrochen zu sein. Nun wurde festgestellt, dass der Verdächtige für über 20 weitere Einbrüche in München verantwortlich sein soll.

Die Polizei hat im Mai einen Mann festgenommen, der für über 20 Einbrüche in ganz München verantwortlich sein soll. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-Jährigen mit österreichischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Am 19. Mai 2025 wurde die Polizei zu einem Einbruch in die Gaststätte einer Kleingartenanlage in Moosach gerufen. Ein Täter gelangte gewaltsam durch ein Fenster ins Innere und durchsuchte die Räumlichkeiten. Im Rahmen der sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den 24-Jährigen noch in der Kleingartenanlage antreffen. Bei der Personenkontrolle fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus der Gaststätte im Wert von mehreren Hundert Euro. Bei der anschließenden Personenüberprüfung konnte festgestellt werden, dass gegen den 24-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts in Mühldorf vorlag. Aus diesem Grund sitzt er seitdem in U-Haft.

Über 20 Taten in ganz München: Polizei ergreift Serieneinbrecher

Dass der Polizei ein Serieneinbrecher ins Netz gegangen war, wussten die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber durch detaillierte Spurensicherung und gesichertem DNA-Material durch die Münchner Kriminalpolizei an 23 weiteren Tatorten von Einbrüchen in ganz München (Moosach 1x, Aubing 2x, Westpark 3x, Sendling 1x, Laim 1x, Harlaching 1x, Untergiesing 3x, Obergiesing 1x, Ramersdorf 1x, Maxvorstadt 4x, Milbertshofen 4x und in Unterhaching 1x) zwischen dem 28. März und dem 19. Mai, konnten dem 24-Jährige mithilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes auch diese Straftaten zugeordnet werden.

Bei seinen Taten hatte es der 24-Jährige hauptsächlich auf Spirituosen und Bargeld abgesehen. Insgesamt verursachte er einen Sachschaden von rund 10.000 Euro, seine Beute hatte ebenfalls einen Wert von etwa 10.000 Euro.