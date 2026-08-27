Der BMW 4 M Competition hat rund 500 PS. Bei einer Fahrt durch Sendling trat der PS-Fan offenbar zu fest aufs Gas. Zurück bleiben ein halbes Dutzend demolierter Autos und ein Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro.

Rund 500 Pferdestärken, sechs Zylinder und drei Liter Hubraum, Höchstgeschwindigkeit bis zu 290 km/h: So ein BMW M4 Competition ist ein waschechter Sportwagen, mit dem man umgehen können muss, wenn daraus nicht ganz schnell ein Haufen Schrott werden soll. Passiert ist das einem 21 Jahre alten Münchner in der Nacht auf Mittwoch im Münchner Stadtteil Sendling.

Erst heult der Motor auf, dann scheppert es

Der Motorsport-Fan war am Mittwoch kurz nach 4 Uhr morgens mit seinem BMW M4 nach Informationen der Polizei auf der Pfeuferstraße in Richtung Radlkoferstraße unterwegs. Mit ihm in dem Sportwagen saß ein 20-Jähriger aus München. "Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 21-Jährige kurz nach der Einmündung zur Lindwurmstraße auf der leicht feuchten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw", sagte ein Polizeisprecher.

Offenbar hatte der Fahrer zu stark Gas gegeben, wodurch der Wagen ins Schleudern geriet. Der BMW krachte auf Höhe der Hausnummer 51 in einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Volvo. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier weitere geparkte Autos, ein Skoda, ein VW, ein Suzuki und ein Mini Cooper ineinandergeschoben. Der BMW und der Volvo sind nach Polizeiangaben Totalschäden, die andern Fahrzeuge wurden teilweise erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Beide Insassen bleiben unverletzt

Dank Airbags und anderer Sicherheitssysteme im BMW endete der Unfall noch relativ glimpflich: Der 21-Jährige sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Laut Polizei stand der 21-Jährige am Steuer weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter Drogen. Tests verliefen in beiden Fällen negativ.

Sperrung für zwei Stunden

Die Pfeuferstraße musste zwischen der Lindwurmstraße und der Spitzwegstraße für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Aufgrund der frühen Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Linienbusverkehr war geringfügig beeinträchtigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.