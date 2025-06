Entgleiste U-Bahn in München: Das ist der Stand

Eine U-Bahn ist am Donnerstag bei Rangierarbeiten aus der Spur geraten. Verletzte gibt es keine, aber die Haltestelle am Harras kann bis Freitagabend nicht angefahren werden. Es gibt Pendelbetrieb und SEV.

Update vom 13. Juni, 11 Uhr: Entwarnung auf der U6. Wie die MVG am Freitag mitteilt, wurde der Betrieb nach der Entgleisung einer U-Bahn am Vortag inzwischen wieder aufgenommen. "Die Störung am Harras ist beendet. Die U6 fährt wieder wie gewohnt zwischen Klinikum Großhadern und Garching-Forschungszentrum", heißt es von Seiten der Münchner Verkehrsgesellschaft. In der App werden leider weiterhin noch Störmeldungen von Donnerstag angezeigt, man arbeite aber daran, dies schnellstmöglich zu beheben.

Erstmeldung vom 12. Juni: Am Donnerstagnachmittag ist an der Haltestelle am Harras bei Rangierarbeiten eine U-Bahn entgleist. Dies bestätigte ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) der SZ. Bei dem Unfall sei die U-Bahn mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen, Fahrgäste haben sich zu diesem Zeitpunkt keine in den Wagons befunden.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

U-Bahn entgleist bei Rangierarbeiten: Harras bis Freitagabend nicht anfahrbar

Aufgrund der entgleisten U-Bahn kann die Haltestelle am Harras derzeit nicht angefahren werden. Zwischen den U-Bahnhöfen Implerstraße und Partnachplatz richtet die MVG einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Die Alternativ-Routen führen ab der Haltestelle Brüdermühlstraße mit dem Bus X30 zum Harras und mit dem Bus 54 über Harras zum Partnachplatz.

Durch die Beeinträchtigungen kommt es derzeit auf der Linie U6 zu folgendem Pendelbetrieb:

Die Linie U6 in Richtung Garching-Forschungszentrum fährt nur im Abschnitt Klinikum Großhadern <> Partnachplatz.

Die Linie U6 in Richtung Klinikum Großhadern fährt nur im Abschnitt Garching-Forschungszentrum <> Implerstraße und wird ab Implerstraße bis zur Haltestelle Fürstenried West umgeleitet.

U-Bahnen der Linie U3 fahren derzeit den aktuellen Linienweg, es könne aber laut Mitteilung der MVG zu Verspätungen und einzelnen Zugausfällen kommen.