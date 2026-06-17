U5-Verlängerung: Meilenstein für Münchens ÖPNV

Die Arbeiten an der Verlängerung der U5 bis Pasing machen Fortschritte. Die AZ war beim Durchstich für die künftige Haltestelle Baumschule Laim dabei.

Erst sieht man vor sich nichts als eine Wand aus Erdreich, die plötzlich nach vorne kippt und mit einem dumpfen Schlag aufkommt. Die grellen Scheinwerfer eines riesigen Baggers auf der anderen Seite erhellen nun die Szenerie: Der Durchstich an der Baustelle Gotthardstraße ist gelungen. Über 1,1 Kilometer gibt es nun freie unterirdische Sicht vom Laimer Platz bis zur Baumschule Laim. So soll die neue U-Bahn-Station mal heißen.

Für OB Dominik Krause (Grüne) nicht weniger als ein "Meilenstein". Die U-Bahn, so der OB bei der Begrüßung im Tunnelschacht, sei das Rückgrat des ÖPNV in München. Und die soll ausgebaut werden. Die neue Station ist dabei nur eine Etappe. Am Ende soll die U5 bis nach Pasing verlängert werden. Kostenpunkt 1,3 Milliarden Euro. Fertigstellung laut den aktuellen Planungen im Jahre 2036.

"München wächst"

"München wächst, deshalb bauen wir den ÖPNV derzeit so stark aus wie seit Jahrzehnten nicht mehr", erklärt der OB (Grüne). "Die U-Bahn befördert in München mit Abstand die meisten Menschen, sie ist das Rückgrat unserer Mobilität. Wir erweitern deshalb unser U-Bahn-Netz, um das Angebot sukzessive zu verbessern. Die Verlängerung der U5 wird den Nahverkehr im Münchner Westen bedeutend voranbringen. Nach mehreren Jahren der intensiven Bautätigkeit ist jetzt ein weiterer wichtiger Meilenstein geschafft. Ich freue mich, dass die Arbeiten gut vorankommen."

Tatsächlich liegen die Arbeiten laut Baureferat im Plan. Das freut Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (Grüne). Die sich nicht nur bei ihren Mitarbeitern bedankt, sondern auch bei den Anwohnern, die seit vier Jahren, dem Baubeginn des Tunnels, unter Lärm und Schmutz leiden. Jetzt ist auch in dieser Hinsicht im übertragenen Sinn Licht am Ende des (U-Bahn)-Tunnels zu sehen.

Ehbauer: "Mit dem Durchstich sind nun die Voraussetzungen für die nächsten Ausbauschritte im unterirdischen Bauwerk geschaffen. Drei Logistiköffnungen ermöglichen es, Beton, Stahl und weitere Baumaterialien in den Tunnel einzubringen. Dort werden der künftige U-Bahnhof Baumschule Laim und der Streckentunnel zum Laimer Platz entstehen." Die Bauarbeiten daran werden dann unterirdisch fortgeführt, das soll den Stress für die Anwohner mindern.

So geht es weiter

Wie geht es weiter? Das Baureferat führt die Arbeiten an den Tunnelsohlen und Tunnelwänden fort. Während auf der Oberfläche weiterhin Arbeiten an den sogenannten Dükerbauwerken fortgesetzt werden. Diese gewährleisten, dass das Grundwasser das Tunnelbauwerk ungehindert umströmen kann. Die Arbeiten an der U5-Verlängerung schreiten auch in Pasing und Am Knie voran. Unter anderem laufen dort die Bohrpfahlarbeiten für die U-Bahnhöfe.

"Die Verlängerung bis nach Freiham folgt", sagt Ehbauer. Das wäre dann ein weiterer Meilenstein für Münchens ÖPNV.

Weitere Infos unter oder mittwochs 15-19 Uhr im U5-Infocenter, Willibaldstraße 70, Tel. 233-61549.