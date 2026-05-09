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U5 nach Pasing: Jetzt ist ein riesiges Stück geschafft

Ein wichtiger Baufortschritt beim Bau der U5 nach Pasing ist geschafft – und auch die Straße wird wiederhergestellt. Was nun als Nächstes passiert und was wo noch gebaut wird…
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Die U5-Baustelle in Laim.
Die U5-Baustelle in Laim. © Baureferat

Es geht voran an der U5: Bei der Verlängerung der U-Bahn-Linie nach Pasing an der Gotthardstraße ist ein wichtiges Etappenziel erreicht: Dort ist "fertig gedeckelt".

In den vergangenen Wochen wurden die letzten von insgesamt 88 Deckelabschnitten bis zur Willibaldstraße im westlichen Bereich der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen Laimer Platz und Willibaldstraße betoniert. Westlich der Willibaldstraße werden die Deckel nach dem Rückbau der Zufahrtsrampe zum Tunnel fertiggestellt.

Oberirdisch wird der Straßenraum wiederhergestellt

Nun kann das Baureferat den Straßenraum an der Oberfläche wiederherstellen. Die Fahrbahn wird wie im östlichen Bereich zwischen Willibald- und Geyerspergerstraße wieder in die Mitte verlegt, um Platz für Geh- und Radwege zu schaffen. Die oberirdischen lärmintensiven Arbeiten für den Tunnelrohbau sind weitgehend abgeschlossen.

Unterirdisch können die Arbeiten für den Aushub beginnen. Der Erdaushub für den Tunnel im westlichen Bereich der Gotthardstraße ist schon so weit fortgeschritten, dass dort bereits abschnittweise an der Tunnelsohle gebaut wird.

Auch in Pasing gehen die Arbeiten sichtbar voran

Aber nicht nur an der Gotthardstraße schreiten die Arbeiten an der U5-Verlängerung sichtbar voran. In Pasing und Am Knie laufen unter anderem die Bohrpfahlarbeiten für die U-Bahnhöfe. Erst wenn die Bahnhofsbauwerke im Rohbau fertig sind, kann die rund 80 Meter lange Tunnelbohrmaschine ihre Fahrt aufnehmen – vom Startschacht westlich der Willibaldstraße aus.

Für die geplante Weiterverlängerung der U5 von Pasing nach Freiham laufen seit Mai 2024 die Rohbauarbeiten für den Endbahnhof Freiham-Zentrum. Dieser wird als Vorhaltemaßnahme errichtet, um größere Eingriffe in die spätere Bebauung und damit verlorenen Bauaufwand und höhere Baukosten zu vermeiden.

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2 Kommentare
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  • FRUSTI13 vor 19 Stunden / Bewertung:

    Von dieser Baustelle könnten sich manch andere, speziell in der Fürstenriederstr. eine große Scheibe abschneiden! Während in der Fürstenriederstr. seit Wochen wieder mal alle Arbeiten zum Erliegen gekommen sind, wird an der Gotthardstr. gebaut, was das Zeug hält. Montag bis Samstag, bei Wind und Wetter! Ausser dass sich der Planer der Straßenführungen nicht besonders Mühe gibt, die Anwohner vom Durchgangsverkehr zu entlasten bzw. diesen gerechter zu verteilen, läuft ansonsten an dieser Baustelle ziemlich viel richtig gut!

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  • Wickie712 vor 14 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    DIe Seitenstraßen sind eng und irgendwo muss der Verkehr hin. Ziel ist es ja, die Oberfläche in dem im Artikel genannten Abschnitt bis 2028 fertig zu bekommen.

    Der Zeitplan im Untergrund ist straff gesteckt, ob er eingehalten wird, ist noch etwas in der Schwebe. Aber es gibt auch oben viel zu sehen, neben den schönen alten Menck Baggern aus Hamburg Altona.

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