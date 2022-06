U4: Ersatzbusse wegen Schienenschliff

Von Sonntag, 26. Juni bis Donnerstag, 30. Juni werden die Schienen der U4 geschliffen. Zeitweise fahren Ersatzbusse.

München - Die Schienen der U4 zwischen Arabellapark und Max-Weber-Platz brauchen eine Auffrischung: Von Sonntag, 26. Juni bis Donnerstag, 30. Juni ist darum auf der Strecke von circa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss ein Spezialzug unterwegs.

U4: Ersatzbusse zwischen Arabellapark und Max-Weber-Platz

Die letzten Bahnen fahren ab Arabellapark in Richtung Theresienwiese um 22.21 Uhr und ab Theresienwiese in Richtung Arabellapark um 22.20 Uhr. Danach fahren in diesem Abschnitt Ersatzbusse. Die Fahrten dauern länger als die U-Bahn-Fahrt und es ist nicht möglich, ein Fahrrad mitzunehmen, so die MVG in einer Mitteilung vom Mittwoch.

U2 und U5 als nächstes dran

Nach der U4 sind die Schienen der U2 und U5 dran mit dem Feinschliff. Wann die Arbeiten konkret geplant sind, ist noch nicht bekannt. Die MVG will auf ihrer Webseite, in Aushängen und in der App weitere Informationen liefern.