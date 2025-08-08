U2 und U8: Deswegen gibt hier Einschränkungen am Wochenende
Wegen Bauarbeiten mit eingleisigem Betrieb im Bereich der U-Bahn-Station Hohenzollernplatz kommt es am Wochenende zu Einschränkungen im Fahrablauf der Linien U2 und U8.
Die U2 wird am Samstag, 9. August von ca. 04:00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 10. August 2025 in folgende Abschnitte geteilt:
- Im nördlichen Bereich fährt die U2 zwischen Feldmoching und Scheidplatz auf Gleis 3
- Im südlichen Abschnitt von Messestadt Ost bis Scheidplatz verkehrt die U2 auf Gleis 4
Zur Weiterfahrt in beide Richtungen ist am Scheidplatz ein Umstieg über das Zwischengeschoss erforderlich. Zusätzlich fahren an den Bahnhöfen Milbertshofen und Hohenzollernplatz die U-Bahnen in alle Richtungen vom selben Gleis.
Während der Baumaßnahmen fährt die Linie U8 auf der verkürzten Strecke Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum und zurück. Fahrgäste mit dem Ziel Olympiazentrum nutzen ab Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor die Linien U2 und U3.
