AZ-Plus

U2 und U8: Deswegen gibt hier Einschränkungen am Wochenende

Am Wochenende kommt es zu Baumaßnahmen im Bereich Hohenzollernplatz. Dies hat Auswirkungen auf zwei Münchner U-Bahnlinien.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Auf der Linie U2 kommt es am Wochenende wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen. (Archivbild)
Auf der Linie U2 kommt es am Wochenende wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen. (Archivbild) © IMAGO/Manfred Segerer
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Wegen Bauarbeiten mit eingleisigem Betrieb im Bereich der U-Bahn-Station Hohenzollernplatz kommt es am Wochenende zu Einschränkungen im Fahrablauf der Linien U2 und U8.

Die U2 wird am Samstag, 9. August von ca. 04:00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 10. August 2025 in folgende Abschnitte geteilt:

  • Im nördlichen Bereich fährt die U2 zwischen Feldmoching und Scheidplatz auf Gleis 3
  • Im südlichen Abschnitt von Messestadt Ost bis Scheidplatz verkehrt die U2 auf Gleis 4

Zur Weiterfahrt in beide Richtungen ist am Scheidplatz ein Umstieg über das Zwischengeschoss erforderlich. Zusätzlich fahren an den Bahnhöfen Milbertshofen und Hohenzollernplatz die U-Bahnen in alle Richtungen vom selben Gleis.

Während der Baumaßnahmen fährt die Linie U8 auf der verkürzten Strecke Hauptbahnhof – Neuperlach Zentrum und zurück. Fahrgäste mit dem Ziel Olympiazentrum nutzen ab Hauptbahnhof bzw. Sendlinger Tor die Linien U2 und U3.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.