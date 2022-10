U1 und U2: Ersatzbusse wegen Schienenschliff

Wegen Arbeiten an den Schienen kommt es noch im Oktober zu Beeinträchtigungen bei den U-Bahnlinien U1 und U2.

München - Auf der U2 werden von kommendem Sonntag (16. Oktober) bis Donnerstag (20. Oktober) im Abschnitt Messestadt Ost - Innsbrucker Ring die Schienen geschliffen. Für die Instandhaltung der Schienen kommt ein Spezialzug zum Einsatz.

Täglich von etwa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss wird die U2 in diesem Abschnitt daher durch Busse ersetzt. Die letzten durchfahrenden Züge sind in Richtung Feldmoching ab Messestadt Ost um 22.25 Uhr; in Richtung Messestadt Ost ab Feldmoching um 21.44 Uhr.

Auch auf der U1 werden die Schienen geschliffen

Von 23. bis 27. Oktober kommt es auch auf der U1 zu Schleifarbeiten an den Schienen. Ab circa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss wird die Strecke zwischen Mangfallplatz und Kolumbusplatz mit Bussen bedient. Vom Kolumbusplatz kommend fahren die Busse ab Mangfallplatz über die Strecke der Buslinie 139 weiter bis Klinikum Harlaching.

Die letzten durchfahrenden Züge sind in Richtung Mangfallplatz ab Olympia-Einkaufszentrum um 22.04 Uhr; in Richtung Olympia-Einkaufszentrum ab Mangfallplatz um 22.24 Uhr.

Weitere Informationen finden Sie .