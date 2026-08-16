U-Bahn-Störung in München: Verspätungen und Ausfälle bis 15 Uhr

Auf der Münchner U-Bahn-Linie U6 kommt es seit Sonntagmittag zu erheblichen Behinderungen. Nach einer behobenen Störung sind weiterhin Verspätungen, Ausfälle und vorzeitige Wendungen möglich.

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Wegen einer Störung kommt es auf den Münchner U-Bahn-Linien U4 und U5 zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen.

Auf der U-Bahn-Linie U6 müssen Fahrgäste am Sonntag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund ist eine bereits behobene Störung, die allerdings noch Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat.

Wie die MVG mitteilt, kommt es auf der Linie U6 zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen. Nach aktuellem Stand kann die Störung noch bis 15 Uhr anhalten.

Fahrgäste werden gebeten, sich auf längere Fahrzeiten einzustellen und die Zugzielanzeigen sowie Lautsprecherdurchsagen in den U-Bahnhöfen zu beachten.