U-Bahn-Störung in München: Verspätungen und Ausfälle bis 15 Uhr
Auf der U-Bahn-Linie U6 müssen Fahrgäste am Sonntag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund ist eine bereits behobene Störung, die allerdings noch Auswirkungen auf den Bahnverkehr hat.
Wie die MVG mitteilt, kommt es auf der Linie U6 zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen. Nach aktuellem Stand kann die Störung noch bis 15 Uhr anhalten.
Fahrgäste werden gebeten, sich auf längere Fahrzeiten einzustellen und die Zugzielanzeigen sowie Lautsprecherdurchsagen in den U-Bahnhöfen zu beachten.
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