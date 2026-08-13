U-Bahn-Störung in München: U4 und U5 mit Verspätungen und Ausfällen

Auf den Münchner U-Bahn-Linien U4 und U5 kommt es am Donnerstagvormittag zu erheblichen Behinderungen. Nach einer Fahrzeugstörung im Bereich Westendstraße sind weiterhin Verspätungen, Ausfälle und vorzeitige Wendungen möglich.

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Wegen einer Störung kommt es auf den Münchner U-Bahn-Linien U4 und U5 zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen.

Auf den U-Bahn-Linien U4 und U5 müssen Fahrgäste am Donnerstagvormittag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Grund ist eine Fahrzeugstörung im Bereich der Westendstraße.

Die Störung ist nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) inzwischen behoben. Dennoch kommt es weiterhin zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen auf beiden Linien. Die MVG rechnet damit, dass die Behinderungen noch bis etwa 10.30 Uhr andauern.

Fahrgäste werden gebeten, sich auf längere Fahrzeiten einzustellen und die Zugzielanzeigen sowie Lautsprecherdurchsagen in den U-Bahnhöfen zu beachten.