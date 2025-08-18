AZ-Plus
Update

U-Bahn-Rolltreppen nach Blitzschlag ausgefallen – MVG nennt nun Details

Ein Blitzschlag legte am Samstag die Rolltreppen im Münchner U-Bahnbereich lahm. Nun nennt die MVG Details zum Ausfall.
André Wagner |
Die Rolltreppen am U-Bahnhof Karlsplatz (Stachus).
© MVG
Aufgrund eines Blitzschlags in der Nacht von Freitag auf Samstag sind am Samstag in ganz München die Rolltreppen an der U-Bahn stundenlang ausgefallen.

Auf AZ-Nachfrage teilte die MVG mit, dass es durch den Blitzeinschlag zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im übergeordneten Stromnetz kam, der die Rolltreppen lahmlegte.

330 Rolltreppen vom Ausfall betroffen

Insgesamt waren laut MVG 330 Rolltreppen von dem Ausfall betroffen. 200 liefen nach einer gewissen Zeit von selbst wieder an, die restlichen Fahrtreppen wurden durch die Rufbereitschaft der MVG entstört. 

Bis Samstagabend, 21 Uhr, waren alle Störungen behoben. Aufzüge waren von dem Ausfall nicht betroffen.

6 Kommentare
  • SuperMegaHelga am 17.08.2025 11:56 Uhr / Bewertung:

    Single Point of Failure ohne Redundanz. MVG liefert mal wieder!

  • Sylvan am 16.08.2025 19:04 Uhr / Bewertung:

    Gibts da keine Überbrückungs- oder Notstromnetze?

  • CO2 Voodoo am 16.08.2025 17:30 Uhr / Bewertung:

    Wenn schon ein Blitz die Infrastruktur lagmlegt was machen dann Bomben. Blitze gibt es nicht seit gestern und Schutz dagegen auch. Ingo Woortman forever.

