Ein Blitzschlag legte am Samstag die Rolltreppen im Münchner U-Bahnbereich lahm. Nun nennt die MVG Details zum Ausfall.

Aufgrund eines Blitzschlags in der Nacht von Freitag auf Samstag sind am Samstag in ganz München die Rolltreppen an der U-Bahn stundenlang ausgefallen.

Auf AZ-Nachfrage teilte die MVG mit, dass es durch den Blitzeinschlag zu einem kurzzeitigen Spannungseinbruch im übergeordneten Stromnetz kam, der die Rolltreppen lahmlegte.

330 Rolltreppen vom Ausfall betroffen

Insgesamt waren laut MVG 330 Rolltreppen von dem Ausfall betroffen. 200 liefen nach einer gewissen Zeit von selbst wieder an, die restlichen Fahrtreppen wurden durch die Rufbereitschaft der MVG entstört.

Bis Samstagabend, 21 Uhr, waren alle Störungen behoben. Aufzüge waren von dem Ausfall nicht betroffen.