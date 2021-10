U-Bahn München: Bis Dezember Einschränkungen bei der U3/U6

Wegen Bauarbeiten am Sendlinger Tor kommt es bis in den Dezember hinein zu Einschränkungen bei der U3 und U6.

München - Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) werkelt weiter am U-Bahnhof Sendlinger Tor, weswegen es ab kommendem Samstag (30. Oktober) zu Einschränkungen im U-Bahnbetrieb kommen wird.

Unter der Woche kommt es bei den Linien U3 und U6 ab etwa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss zu Änderungen im Fahrplan. An den Wochenenden gelten die Änderungen von Samstagabend (ca. 21 Uhr) bis Montagmorgen (ca. 5 Uhr).

Fahrplanänderung bei der U-Bahn: U3/U6 betroffen

Zu den genannten Zeiten fahren die U-Bahnen zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz lediglich im 15-Minuten-Takt. Zwischen Münchner Freiheit und Odeonsplatz ist dann nur die U6 unterwegs, zwischen Goetheplatz und Implerstraße nur die U3.

Auf den Streckenabschnitten im Norden (U3: Moosach bis Münchner Freiheit, U6: Garching-Forschungszentrum bis Odeonsplatz) fährt alle zehn Minuten ein Zug. Auf den südlichen Abschnitten verkehrt die U3 (Goetheplatz bis Fürstenried West) alle 15 Minuten, die U6 (Implerstraße bis Klinikum Großhadern) alle zehn Minuten.

Shuttlebus zwischen Candidplatz und Interims-Gasteig HP8

Wer zum Interims-Gasteig HP8 in Sendling möchte, soll laut MVG auf die U1 ausweichen und am Candidplatz aussteigen. Von dort fahren vor Veranstaltungsbeginn und nach Veranstaltungsende jeweils Shuttlebusse. Zudem können Fahrgäste die Busse der Linien 54 und X30 nutzen.

Am 2. und 27. November sowie dem 8. Dezember sind die Bauarbeiten bis Betriebsschluss gegen 1.30 Uhr ausgesetzt. Grund dafür sind Abendspiele des FC Bayern in der Allianz Arena. Das Stadion ist mit der Linie U6 (Haltestelle Fröttmaning) zu erreichen. Die Einschränkungen gelten bis zum 9. Dezember.

Erste November-Woche: Einschränkungen bei U4/U5

Zudem kommt es in der ersten November-Woche zu Beeinträchtigungen bei der U4 und U5. Wegen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zwischen den Bahnhöfen Theresienwiese und Laimer Platz wird die U5 in diesem Abschnitt von Montag (1. November) bis einschließlich Donnerstag (4. November) ab jeweils 22.30 Uhr bis Betriebsschluss durch Busse ersetzt. Die U4 fährt in diesem Zeitraum nur zwischen Arabellapark und Lehel. Zwischen den Bahnhöfen Theresienwiese und Neuperlach Süd fährt die U5 nach Plan.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs (SEV) sind mit der Liniennummer U5 versehen. Sie halten zwischen Theresienwiese und Laimer Platz zusätzlich zu den UBahnhöfen an den Haltestellen Alter Messeplatz, Ridlerstraße, Garmischer Straße (nur Richtung Theresienwiese) und Hans-Thonauer-Straße.