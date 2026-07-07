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U-Bahn-Chaos auf U3: Strecke teilweise komplett gesperrt

Notarzteinsatz am U-Bahnhof Machtlfinger Straße, diese Linie und Streckenbereiche sind davon betroffen.
Andre Wagner
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Im U-Bahnhof Machtlfinger Straße kommt es am Dienstagmittag zu einem Notarzteinsatz. (Symbolbild)
Im U-Bahnhof Machtlfinger Straße kommt es am Dienstagmittag zu einem Notarzteinsatz. (Symbolbild) © dpa

Update 13.58 Uhr: Der Notarzteinsatz am Bahnhof Machtlfinger Straße ist beendet, die U3 fährt im betroffenen Abschnitt wieder. Jedoch kann es zwischen Implerstraße und Fürstenried West noch zu Verspätungen kommen.

Ursprungsmeldung: Wegen eines Notarzteinsatzes am U-Bahnhof Machtlfinger Straße kommt es aktuell auf der Linie U3 im Teilbereich Süd (Implerstraße <> Fürstenried West) zu einer Streckenunterbrechung, wie die MVG informiert.

Aktuell verkehrt die U3 nur zwischen Fürstenried West und Forstenrieder Allee sowie zwischen Implerstraße und Aidenbachstraße. Zwischen den Bahnhöfen Aidenbachstraße und Forstenrieder Allee sind via Machtlfinger Straße (Haltestelle der Linie 51) SEV-Busse im Einsatz. Fahrgäste sollten hier entsprechend mehr Zeit einplanen.

Laut MVG werden die Behinderungen bis 13.30 Uhr andauern.

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