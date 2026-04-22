Tunnel gesperrt: Fahrer flüchtet nach Schranken-Crash

Gleich mehrere Lkw lösen in München Höhenkontrollen aus. Ein Fahrer flüchtet nach einem Zusammenstoß mit einer Schranke. Die Polizei ist zunächst machtlos.

Innerhalb von zwei Stunden haben drei Lastwagen in der Nacht eine Höhenkontrolle vor Tunneln in München ausgelöst. Als sich die Schranken vor einem Tunnel gerade schlossen, habe zudem ein weiterer Lastwagen vor den Augen der Beamten versucht, noch schnell an der Sperre vorbeizukommen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er mit seinem Fahrzeug eine der beiden Schranken berührt und sei geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da die Beamten den Angaben zufolge mit der Kontrolle eines Lastwagens beschäftigt waren, mussten sie den Fahrer entkommen lassen. Er soll nun mit Hilfe von Videoaufnahmen im Tunnel ausfindig gemacht werden.

Laut dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) gibt es vor vielen Tunneln in Deutschland automatische Höhenmessanlagen. Bei zu hohen Fahrzeugen wird per Ampelschaltung die Einfahrt in den Tunnel gesperrt. So können laut ADAC Beschädigungen der Tunnel und gefährliche Verkehrssituationen verhindert werden.