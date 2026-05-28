Weil das Baureferat um den Candidplatz herum die Fahrbahnen saniert und neue Radwege installiert, kommt es in dem Bereich zu Behinderungen.

Blick vom Stadtteil Giesing auf die Candidstraße mit dem Candidplatz und den Mittleren Ring.

Die Stadt will die Verkehrssicherheit erhöhen: Das Baureferat saniert den südlichen Teil der Candidstraße, die Kreuzung am Candidplatz und die südliche Tegernseer Landstraße bis zur Otkerstraße. Das kommt auf Autofahrer an dieser Achse in Giesing jetzt zu.

Nächtliche Sperrung: "Der Kfz-Verkehr wird über die Oberfläche abgeleitet"

"Um die Maßnahme schnellstmöglich abzuschließen und längerfristige Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten", gehen die Straßenbauarbeiten zwischen den Candid­rampen vor dem Tunnel und der Tegernseer Landstraße nachts über die Bühne, teilt das Baureferat mit.

Von Dienstag (26. Mai) bis Samstag (30. Mai) ist der Candidtunnel dann jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr für den motorisierten Verkehr in Richtung Osten gesperrt: "Der Kfz-Verkehr wird über die Oberfläche abgeleitet."

Das passiert am Candidplatz

Im Bereich der Kreuzung Schönstraße wird den Angaben zufolge mittels einer Teilsperre von 8. bis 17. Juni gebaut. Der motorisierte Verkehr durch den Tunnel wird in dieser Zeit demnach aufrechterhalten, heißt es.

Im blau markierten Abschnitt erneuert das Baureferat die Fahrbahn und verbessert die Entwässerung. Zwischen Grünwalder Straße und Otkerstraße entsteht außerdem eine neue Radverkehrsanlage, die die bereits bestehenden Radwege verbindet.

Jeweils zwischen 21 und 6 Uhr ist die Rampe am Candidplatz demnach gesperrt. Der Autoverkehr soll stattdessen über die Plinganserstraße, Schäftlarnstraße, Pilgersheimer Straße, Schönstraße, Grünwalder Straße und Martin-Luther-Straße laufen.

Das passiert an der Tegernseer Landstraße

Die Fahrbahnsanierung und der Bau des neuen Radwegs bis zur Otkerstraße sind für den 29. Mai bis 19. Juni vorgesehen.

Von 9. bis 12. Juni sowie zwischen 17. bis 19. Juni, wird die Tegernseer Landstraße in östlicher Fahrtrichtung gesperrt. Die Ableitung erfolgt über die Pilgersheimer Straße, Werinherstraße, St.-Magnus-Straße und Naupliastraße.

Das müssen parkende Anwohner beachten

Laut Baureferat bleiben die Zu- und Abfahrten zu anliegenden Grundstücken "grundsätzlich offen". So könne es "lediglich beim Aufbruch und bei der Asphaltierung" zeitweise zu Sperrungen der Zufahrten kommen. Über etwaige Sperrungen informiert die Bauleitung vor Ort die Anwohner rechtzeitig. Der Bus-, Rad- und Fußverkehr kann die Baustelle durchgehend passieren.

Das Parken im Baustellenbereich ist während der Bauarbeiten nicht möglich. Das Baureferat bittet darum, geparkte Fahrzeuge fristgerecht zu entfernen, "um kostenpflichtiges Abschleppen zu vermeiden".