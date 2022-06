TUM und LMU beste Universitäten Deutschlands

Die besten Universitäten des Landes stehen in München: Beim "QS World University Ranking" schneiden die TUM und die LMU national gesehen am besten ab.

Top in Deutschland: Die Technische Universität in München.

München - Die Technische Universität München (TUM) und die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München belegen den ersten und zweiten Platz der besten Universitäten Deutschlands. Im neuesten "QS World University Ranking" zählen sie damit erneut zu den 100 besten Universitäten der Welt.

Die TUM ist zum achten Mal in Folge die beste Uni des Landes, im Gesamt-Ranking landet sie auf dem 49. Platz. Die LMU folgt auf Rang 59. Innerhalb der EU ist die TUM die drittbeste Universität – knapp nach der Pariser Université PSL und dem Institut Polytechnique de Paris.

Das Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die LMU ist im Ranking ebenfalls oben dabei. © Andreas Gebert/dpa

Entscheidend für die Bewertung sind neben Umfragen in Wissenschaft und Unternehmen zur Qualität der Universitäten auch die Anzahl der zitierten Studien, der Anteil internationaler Studierenden und Mitarbeiter sowie dem Betreuungsverhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden.

Uni-Ranking: Spitzenreiter aus den USA und UK

Die ersten fünf Plätze des Rankings sind besonders namhaft: Spitzenreiter ist das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA, dahinter folgt die University of Cambridge im Vereinigten Königreich. Die Stanford University komplettiert das Treppchen der Elite-Unis. Die University of Oxford und die Harvard University landen auf den Plätzen vier und fünf.

