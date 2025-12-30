Trümmerfeld auf der A94: Mercedes kracht in zwei Bäume – Münchner schwer verletzt
Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in der Nähe der Anschlussstelle Riem ist ein 29-jähriger Münchner schwer verletzt worden.
Nicht angepasste Geschwindigkeit: Münchner kracht auf A94 in zwei Bäume
Wie die Polizei berichtet, verunglückte der Mann am Montag (29. Dezember) gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung Passau "alleinbeteiligt" mit seinem Mercedes und kam nach rechts von der Fahrbahn ab: "Der Pkw fuhr für die Wetterverhältnisse mit überhöhter Geschwindigkeit."
Der Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, der Wagen kam ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Anschließend stieß der Pkw gegen zwei Bäume, wobei einer durch den Aufprall vollständig entwurzelt wurde.
Unfallfahrer kommt schwerverletzt ins Krankenhaus
Bei der Kollision mit den Bäumen wurde der Motorblock des Mercedes herausgerissen, das Fahrzeug blieb auf der linken Fahrzeugseite in der Böschung hinter der Leitplanke liegen. Der 29 Jahre alte Unfallfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.
Die Fahrbahn musste für kurze Zeit vollständig und anschließend für einen Zeitraum von etwa drei Stunden teilweise gesperrt werden. In diesem Zeitraum war lediglich der linke Fahrstreifen freigegeben. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang, der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.
Vor Ort waren fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr München, der Rettungsdienst, das Kriseninterventionsteam und die Autobahnmeisterei Hohenbrunn.
- Themen:
- München
- Verkehrsunfälle
