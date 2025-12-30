Der Mann verliert auf der A94 in Richtung Passau die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Mercedes kracht in die Leitplanke und anschließend in zwei Bäume.

Erst nach 50 Metern und mehrfachen Überschlägen blieb der Rest des Wracks auf der Seite liegen.

Der Mercedes wurde zum Teil auseinandergerissen, zahllose Trümmer verteilten sich auf einer größeren Fläche, darunter der komplette Motor.

Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, der 29 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Unfallfahrer kam auf der A94 mit seinem Mercedes unmittelbar nach der Ausfahrt Riem bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Die Fahrbahn musste für kurze Zeit vollständig und anschließend für einen Zeitraum von etwa drei Stunden teilweise gesperrt werden.

Einer der beiden Bäume wurde bei dem Unfall entwurzelt.

Der Wagen prallte gegen zwei Bäume, der 29 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Mercedes wurde zum Teil auseinandergerissen, zahllose Trümmer verteilten sich auf einer größeren Fläche, darunter der komplette Motor.

Der Unfallfahrer kam auf der A94 mit seinem Mercedes unmittelbar nach der Ausfahrt Riem bei hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in der Nähe der Anschlussstelle Riem ist ein 29-jähriger Münchner schwer verletzt worden.

Nicht angepasste Geschwindigkeit: Münchner kracht auf A94 in zwei Bäume

Wie die Polizei berichtet, verunglückte der Mann am Montag (29. Dezember) gegen 21.30 Uhr in Fahrtrichtung Passau "alleinbeteiligt" mit seinem Mercedes und kam nach rechts von der Fahrbahn ab: "Der Pkw fuhr für die Wetterverhältnisse mit überhöhter Geschwindigkeit."

Der Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, der Wagen kam ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Anschließend stieß der Pkw gegen zwei Bäume, wobei einer durch den Aufprall vollständig entwurzelt wurde.

Unfallfahrer kommt schwerverletzt ins Krankenhaus

Bei der Kollision mit den Bäumen wurde der Motorblock des Mercedes herausgerissen, das Fahrzeug blieb auf der linken Fahrzeugseite in der Böschung hinter der Leitplanke liegen. Der 29 Jahre alte Unfallfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Die Fahrbahn musste für kurze Zeit vollständig und anschließend für einen Zeitraum von etwa drei Stunden teilweise gesperrt werden. In diesem Zeitraum war lediglich der linke Fahrstreifen freigegeben. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang, der Sachschaden wird auf etwa 55.000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren fünf Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr München, der Rettungsdienst, das Kriseninterventionsteam und die Autobahnmeisterei Hohenbrunn.