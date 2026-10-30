True-Crime und Viertel-Party: Halloween-Halligalli in München am Wochenende

Nicht nur für Kinder wird in München einiges geboten. Die AZ hat Halloween-Tipps für Erwachsene gesammelt.

Kinder als Hexen, Zombies oder Superhelden, die durch die Straßen ziehen und "Süßes oder Saures" fordern: Das gehört natürlich zu Halloween. Ebenso gehört es aber dazu, dass sich Erwachsene an dem Abend gerne in besondere Grusel-Outfits schmeißen und feiern gehen. Die AZ hat ein paar Tipps, wo das heuer gut geht.

Zenetti im Schlachthofviertel

Vor zwei Jahren wurde aus dem einstigen Zenetti Pils das Zenetti – mit modernem Look und frischem Konzept. Der Mix aus Bistro, Bar und Shows kommt an. Das Lokal ist ein gefragter Treffpunkt im Schlachthofviertel. Das Publikum ist bunt gemischt, entsprechend kreativ fallen auch die Themenabende aus. Zu Halloween wird es allerdings klassisch schaurig, mit Grusel, Gaudi und einer "Ouzo-Eskalation", wie es angekündigt wird.

Zenettistraße 20, ab 19 Uhr, Reservierung empfohlen

Giesinger Kneipen-Halloween

Zum Feiern braucht es nicht unbedingt einen exklusiven Club oder ein großes Festival. Auch die Giesinger Kneipen greifen das Halloween-Thema auf und laden zum gemeinsamen Gruseln und Tanzen ein. Beim Giesinger Kneipen-Halloween machen das Bamboleo, das Bumsvoll und das Café Schau ma moi mit.

Im Bumsvoll steigt eine "Trash Party" mit Musik aus den 90er- und 2000er-Jahren. Im Bamboleo gibt es 80er-Jahre-Hits und Austropop von Tela Swift und Toky. Im Café Schau ma moi stehen "Emo-Tunes" und klassische Beats von RSKNT und Floski auf dem Programm. Auch für Sparfüchse ist etwas dabei: Mit einer Rundlauf-Streifenkarte kostet die Halbe bis 19 Uhr ermäßigte 3,90 Euro.

Grusel-Gerichte im Land

Ein Halloween-Dinner mit kreativen Grusel-Gerichten, Welcome-Shot für jeden Gast und eine anschließende Party mit Livemusik gibt es im Land in Sonne 1 am Westpark. Selbstverständlich ist auch alles stilecht dekoriert.

Siegenburgerstraße 58

Kultur im Bergson

Ein ganzes Kulturfestival erwartet die Besucher am Samstag im Bergson in Aubing. Das Programm reicht von einem "True-Crime-in-Music-Konzert" über Lesungen und eine Metal Night bis zur Halloween-Party mit Hits aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren.

Dazu kommen Galerieführungen, die Bergson Story, Dinner, Kinderkonzerte und der Lucky Punch Comedy Club. Wer ein Ticket für eine der Veranstaltungen oder ein Konzert kauft, erhält freien Eintritt zur Halloween-Party. Ein zentrales Festivalticket gibt es nicht. Stattdessen können Besucher die einzelnen Programmpunkte individuell zusammenstellen. Wer mehrere Veranstaltungen bucht, profitiert von Preisvorteilen.

Am Bergson Kunstkraftwerk 2, ab 11 Uhr