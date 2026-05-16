Ob mitten in der Innenstadt, im eigenen Viertel oder weiter draußen: Die AZ verrät, wofür es sich am Wochenende lohnt, das Haus zu verlassen.

Auch wenn das Wetter an diesem Wochenende recht wechselhaft ist und sich die Sonne erst am Sonntag zeigt, heißt es für viele Münchner: Raus! Gerade jetzt bietet die Stadt vieles, das man nicht sofort auf dem Schirm hat und sonst verpassen würde. Ein Schritt vor die Haustür reicht oft schon, möglicherweise findet sich direkt eine Aktivität für Samstag und Sonntag.

Münchens zahlreiche Märkte laden zum Einkaufen und Bummeln ein, auch ein Blick auf die Flohmärkte lohnt sich. Vielleicht ergibt sich dort ein netter Ratsch mit jemandem, den man länger nicht mehr gesehen hat, oder man entdeckt ein neues Stadtviertel für sich. Wer dem Trubel von Frühlingsfest und Auer Dult noch nachtrauert, zieht vielleicht noch mal Lederhosn oder Dirndl an und geht auf ein kleineres, aber ebenfalls traditionsreiches Münchner Volksfest mit vielversprechendem Showprogramm.

Gefeiert wird aber nicht nur im Bierzelt. Gerade an diesem Sonntag ist in der Innenstadt einiges los, ab Mittag dürfte der Marienplatz in knalligem Rot leuchten und die FC-Bayern-Fangesänge kaum zu überhören sein. Wer davon erst einmal genug hat, kann etwas für die eigene Gesundheit tun und sich körperlich betätigen. Am Sonntag gibt es sogar die Möglichkeit, genau das mit einem wohltätigen Zweck zu kombinieren. Sport machen und gleichzeitig anderen helfen – eine Aktivität, über die sich gleich mehrere Menschen freuen.

Möchte man die Menschenmassen lieber meiden, gibt es natürlich noch zahlreiche Ausstellungen und Museen, durch die man verträumt schlendern kann. Eine Ausstellung fällt dabei vor allem durch ihre enorme Farbenpracht auf. Was genau sich hinter unseren Vorschlägen verbirgt, lesen Sie auf dieser Seite.

Tipp 1: Stöbern in Neuhausen

Verschiedene Flohmarkt-Waren © IMAGO/Sabine Gudath

Stände im eigenen Garten oder in der Garage: Bei den Münchner Hofflohmärkten ist das ganz normal. Bei jedem Termin wird ein anderes Stadtviertel zum Nachbarschaftsflohmarkt, verkauft wird ausschließlich auf Privatgrund.

Am 16. Mai ist Neuhausen an der Reihe, zu entdecken gibt es vor allem Gebrauchtes: Kleidung, Bücher, Haushaltsgeräte und vieles mehr.

Die Märkte sind bewusst für die Nachbarschaft gedacht, dementsprechend familiär ist die Atmosphäre. Wer diesen Samstag in Neuhausen unterwegs ist, kann dort von 10 bis 16 Uhr auf Entdeckungstour gehen und vielleicht den ein oder anderen Schatz ergattern.

Tipp 2: Noch zwei Tage Volksfest!

Zehn Tage voller Tradition und Gaudi – dafür steht die Truderinger Festwoche. Für die letzten beiden Tage hält sie noch einige Schmankerl parat. Am Samstag, 16. Mai, ist ab 14 Uhr die ideale Gelegenheit zum Bummeln – besonders für Familien und alle, die es etwas ruhiger mögen. Ab 18 Uhr sorgt nämlich die Band Zam g’rauscht für Party-Stimmung im Zelt.

Letzte Chance zum Karussellfahren. © IMAGO/W. M. Weber

Der Sonntag startet gemächlich um 9.30 Uhr mit Gottesdienst und Fahnenweihe zum 50-jährigen Vereinsjubiläum des Truderinger Buam Festring. Danach geht’s zum Frühschoppen ins Festzelt, wo bis 15 Uhr der Truderinger Musikverein spielt.

Anschließend wird das Zelt für den krönenden Abschluss der Festwoche geräumt: Ab 18.30 Uhr tritt die bayerische Volkssängerrevue Brettl-Spitzen auf, Tickets gibt es online für 35 Euro. Einlass ist ab 17.30 Uhr, im Zelt gilt freie Platzwahl. Für alle Interessierten, die noch kein Ticket haben, heißt das: schnell sein!

Tipp 3: Jubeln am Marienplatz

Der Andrang bei der Meisterfeier ist traditionell groß. © IMAGO/Frank Hoermann/Sven Simon

Schon vor Saison-Ende konnte sich der Rekordmeister über den Bundesliga-Titel freuen, am Sonntag, den 17. Mai, folgt ab 12.30 Uhr die Feier mit den Fans am Marienplatz. Bei aller Freude ist jedoch Vorsicht geboten: Ab Sonntag um 11 Uhr gilt um den Marienplatz ein Glas- und Pyrotechnikverbot, auch Fahrräder sind nicht erlaubt. An den Zugängen gibt es Kontrollen, einige U-Bahn-Ausgänge bleiben geschlossen.

Tipp 4: Blütenzauber bestaunen

Während auch in der Münchner City vielerorts die Pflanzen schon wieder blühen, findet sich die wohl größte Blütenpracht im historischen Geranienhaus des Nymphenburger Schlossparks.

BU: Pelargonien bieten während ihrer Blütezeit ein wahres Farbenspiel. © IMAGO/Zoonar.com/Torsten Krüger

Bis zum 17. Mai werden dort unter dem Motto "Faszination Pelargonien. Formen. Farben. Düfte" mehr als 200 Arten und Sorten der Pflanze präsentiert. Pelargonien gehören zu den Storchschnabelgewächsen und sind vor allem im südlichen Afrika verbreitet. Die Ausstellung zeigt die Vielfalt der Pflanzen: Einige Exemplare verströmen einen intensiven Zitrusduft, andere fallen durch ihre Muster und Formen auf.

Die Schau ist nur noch bis Sonntag zu sehen. Das Geranienhaus hat täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Wer von den Pelargonien nicht genug bekommt, kann außerdem beim dortigen Blumen-Sonderverkauf fündig werden.

Tipp 5: Laufen für die Vielfalt

Fast 10.000 Läufer waren letztes Jahr dabei. © Lukas Lerche

Online anmelden, Laufschuhe an – und los geht’s. Schon zum fünften Mal findet an diesem Sonntag, dem 17. Mai, der Benefizlauf Giro di Monaco statt, veranstaltet vom Kulturzentrum Bellevue di Monaco.

Das Motto dieses Jahr: "Vielfalt statt Einfalt". Alle Teilnehmer setzen gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und gegen Rassismus. Bei dem Lauf geht es nicht um Geschwindigkeit. Es gibt weder Startnummern noch Zeitmessung, dafür bekommt jeder Teilnehmer ein Laufshirt.

Gemäß dem diesjährigen Motto darf auch jeder mitmachen: egal ob dick oder dünn, jung oder alt, Menschen mit und ohne Behinderung. Alle sind willkommen.

Bei der Anmeldung hat jeder die Möglichkeit, an das Bellevue di Monaco zu spenden. Der Gewinn soll Projekten für Geflüchtete zugutekommen. Am Sonntag sind knapp fünf Kilometer auf dem gesperrten Altstadtring zu laufen. Der Startschuss fällt pünktlich um 11 Uhr, auch kurzfristige Anmeldungen sind möglich.