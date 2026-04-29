Trotz Online-Handel: Diese Münchner Familie setzt weiter auf Läden in der Innenstadt

Verdrängen Digitalisierung und E-Book das klassische Bücherregal? Die Chefin von Hugendubel glaubt das nicht – und sieht einen gegenläufigen Trend.

Münchens Innenstadt ist regelmäßig gut besucht. Da darf eine Buchhandlung nicht fehlen. Wie die Familie Hugendubel mitteilt, will man den Standort langfristig beibehalten.

Die Buchhandelskette Hugendubel will auch in Zeiten von Online-Kauf und E-Book weiter auf klassische Läden in den Innenstädten setzen. "Wir mussten unser Geschäftsmodell anpassen, auf Online-Handel setzen und wir haben den Reader Tolino mitentwickelt. Wir machen damit gute Umsätze. Und trotzdem: Unsere Filialen sind nach wie vor unsere Basis. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Buchhandlungen in den Innenstädten haben", sagte Nina Hugendubel, die das Unternehmen gemeinsam mit ihrem Bruder Maximilian führt, der "Süddeutschen Zeitung" in München.

"Trend geht ganz klar wieder zu mehr Haptik"

"Buchhandlungen sind sehr wichtige Anziehungspunkte, sie können ein Anker in verödeten Innenstädten sein", sagte sie. Und: "Der Trend geht ganz klar wieder zu mehr Haptik. Man will die Dinge wieder anfassen, man will auch Menschen treffen und nicht nur vor dem Bildschirm sitzen", betonte sie.

"Ein Bücherregal zu Hause ist wieder eine Art Statussymbol"

"Die Generation zwischen 15 und 30 Jahren liest sehr viel, liest gedruckt und kauft im Laden. Das Buch ist wieder 'in' geworden. Ein Bücherregal zu Hause ist wieder eine Art Statussymbol, das sieht man auch in vielen Videos in den sozialen Netzwerken. Da ist sehr oft ein Bücherregal im Hintergrund."

Für die Buchhandelskette geht der Trend beim Bücherkauf wieder "ganz klar" zu mehr Haptik. © Martin Schutt/dpa

Unterstützung für das Familienunternehmen

Hugendubel ist ein Münchner Familienunternehmen, hat sich kürzlich aber mit der Familie Herz, zu der auch Tchibo, Beiersdorf oder Libri gehören, einen externen Partner dazu geholt. "Wir kennen uns schon sehr lange. Schon unser Vater Heinrich Hugendubel hatte gute Kontakte zur Familie Herz", sagte Maximilian Hugendubel der "SZ".

"Wir haben immer mal wieder locker über eine Verbindung gesprochen. Jetzt erschien uns der Zeitpunkt einfach richtig. Wir haben beide ein gemeinsames Verständnis von Handel, und wir vertrauen uns gegenseitig."