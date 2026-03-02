Trotz Krise: Lufthansa-Maschine fliegt von Abu Dhabi nach München – ohne Passagiere

Der Iran-Konflikt weitet sich von Tag zu Tag aus – auch auf weitere Länder. Weil der Flugraum geschlossen ist, sitzen zahlreiche Touristen in der Golfregion aktuell fest. Ein Flieger ist jetzt von Abu Dhabi nach München geflogen – ohne Passagiere. Wie kann das sein? Die AZ hat nachgefragt.

LH 9851 befindet sich am Montagmittag mitten über Saudi-Arabien. Bei dem Flieger der Lufthansa, der derzeit auf dem Weg von Abu Dhabi nach München ist, handelt es sich um einen Airbus A380 – mit Platz für maximal 853 Passagiere. Aber: Der Flieger, der um 18.05 Uhr in München landen soll, ist leer. Obwohl er aus einem Gebiet kommt, in dem wegen des Iran-Konflikts nach aktuellen Informationen 30.000 Touristen allein von deutschen Veranstaltern festsitzen und nicht ausfliegen dürfen. Wie konnte es dazu kommen, dass der Lufthansa-Flug ein Leerflug ist?

Reiner Überführungsflug von Abu Dhabi: Das ist der Grund

Wie eine Unternehmenssprecherin der Lufthansa auf AZ-Nachfrage mitteilt, war der Airbus A380 D-AIMK für eine notwendige Wartung in Abu Dhabi. Der Rückflug nach München wird unter der Sonderflugnummer LH 9851 angetreten – "als reiner Überführungsflug". Eine Passagierbeförderung sei demnach geprüft worden, aber leider nicht möglich gewesen, so die Sprecherin der Lufthansa. "An Bord befinden sich ausschließlich zwei Piloten für den technischen Überführungsflug". Für eine Beförderung von Passagieren wäre eine "mindestens 17-köpfige Kabinenbesatzung, die für die Sicherheit und Betreuung zwingend erforderlich ist" notwendig gewesen. Diese hätte aber nicht zur Verfügung gestanden und könne "aufgrund der aktuellen massiven Einschränkungen des Luftverkehrs in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch nicht eingeflogen werden."

"Verlässliche Planung nicht möglich"

Ohne Flugbegleiter sei eine Passagierbeförderung rechtlich und sicherheitstechnisch ausgeschlossen, so die Lufthansa gegenüber der AZ. Hinzu käme, dass wegen der aktuellen Lage, die sich schnell verändern könne, die Erreichbarkeit des Flughafens Abu Dhabi für potenzielle Passagiere unklar und nur schwer organisierbar sei. "Eine verlässliche Planung von Check-in, Sicherheitskontrollen und Boarding kann unter diesen Umständen nicht gewährleistet werden."