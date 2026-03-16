Trotz Großfahndung: Bewaffnete Täter entkommen nach brutalem Raubüberfall

Zwei maskierte und bewaffnete Männer überfallen eine Filiale von "Bet3000" in Obersendling. Einer der Täter schlägt und tritt auf einen Angestellten ein. Die Täter entkommen unerkannt. Warum sie mit der Beute unzufrieden sein dürften.

Eine Filiae von Bet 3000 ist in Obersendling von zwei Männern ausgeraubt worden. Die Polizei ermittelt. (symbolbild)

Zwei maskierte Männer haben am Samstagabend gegen 0.30 Uhr mit einer Schusswaffe das Wettbüro "Bet 3000" in der Hofmannstraße überfallen. Die Täter bedrohten einen 21 Jahre alten Angestellten, der gerade dabei war, Feierabend zu machen.

Die Räuber bedrohten den Angestellten mit der Schusswaffe und forderten "die Herausgabe von Bargeld", wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Einer der Täter war besonders aggressiv: Er traktierte den 21-Jährigen mit Faustschlägen ins Gesicht und Fußtritten. Der Angestellte wurde leicht verletzt. Faustschlag ins Gesicht.

Täter entkommen trotz Großfahndung

Anschließend entnahmen die Täter den Bargeldeinsatz aus der Kasse und flüchteten zu Fuß in Richtung Boschetsrieder Straße vom Tatort. Der Angestellte informierte den Polizeinotruf. Umgehend lief eine Großfahndung nach den beiden flüchtigen Männern an, an der zahlreiche Streifen beteiligt waren. Die Verdächtigen entkamen unerkannt. Pech für die beiden Räuber: Mit dem Kassenschub können sie nicht viel anfangen. Der Angestellte hatte bereits abgerechnet, das Schubfach dementsprechend leer.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 1,80 Meter groß, hellhäutig, muskulöse/kräftige Statur, dunkle Augen; bekleidet mit schwarzer Cap, schwarzem Tuch oder Schal vor Mund und Nase, schwarzer Jacke, schwarzen Schuhen, weißen Handschuhen, pistolenähnlichem Gegenstand

Täter 2: Männlich, hellhäutig, schlanke Statur; bekleidet mit schwarzer Cap, schwarzem Tuch vor Mund und Nase, schwarzer Jacke, schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Bereich Hoffmannstraße, Boschetsrieder Straße, Gmunder Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Präsidium, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0 in Verbindung zu setzen.