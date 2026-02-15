Trotz Ermahnung nicht gebremst: Mann (27) fährt Polizisten mit Scooter an Siko-Absperrung an

Ein E-Scooter-Fahrer fährt auf eine Absperrung der Münchner Sicherheitskonferenz zu und ignoriert die Rufe eines Beamten. Dann kommt es zum Unfall.

Ein Mann hat an einer Absperrung der Münchner Sicherheitskonferenz einen Polizisten mit dem E-Scooter angefahren. Der 27-Jährige war am Samstagabend mit dem Roller auf die Absperrung zugefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 26-jährige Polizist, der mit drei Kollegen an der Absperrung stand, habe ihn mehrmals aufgefordert, anzuhalten. Doch der Mann habe nicht gebremst und sei schließlich frontal in den Beamten gefahren.

Die Polizisten brachten den E-Scooter-Fahrer den Angaben nach zu Boden und fesselten ihn. Er wirkte laut Polizei betrunken und musste sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Der Polizist sei bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden, der 27-Jährige sei unverletzt geblieben.