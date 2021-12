Trotz Corona-Regeln: Club in Sonnenstraße illegal geöffnet

Mehrere Streifenwagen rückten an, nachdem Beamte im Bereich der Sonnenstraße Feiernde angetroffen hatten. Die Nachtschwärmer hatten Zugang zu einem Club, der eigentlich hätte geschlossen sein müssen.

München - Am Samstag gegen 0 Uhr entdeckte eine Streife den illegalen Betrieb einer Diskothek im Bereich der Sonnenstraße. Wie die Münchner Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurden weitere Wagen zur Örtlichkeit geschickt. Denn: Aktuell müssen Clubs in Bayern wegen der anhaltenden Corona-Lage geschlossen sein.

Corona: Verstöße gegen die Allgemeinverfügung in der Sonnenstraße

30 Nachtschwärmer wurden angetroffen und kontrolliert, so die Beamten. Zeugen berichteten, dass man durchs Klopfen der Hintertüre für 20 Euro Einlass bekam.

Mehrere Verstöße gegen die Allgemeinverfügung wurden festgestellt. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz sowie gegen das Jugendschutzgesetz gefertigt, zudem wurden Platzverweise erteilt.

Insgesamt dauerte der Polizeieinsatz 90 Minuten. Die erstellten Anzeigen werden der Münchner Kriminalpolizei für die weiteren Ermittlungen weitergeleitet.