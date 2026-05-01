Trickdiebstahl in München: Betrügerin räumt Wohnung am hellichten Tag aus

Er dachte, die Frau sei eine Nachbarin und wollte hilfsbereit sein. Am Ende fehlen einem über 80-jährigen Untergiesinger Schmuck und Bargeld im Wert von über Zehntausend Euro.

Lieber niemaden in die Wohnung lassen. Trickbetrüger haben die Hilfsbereitschaft eines Senioren ausgenutzt.

Die Betrügerin kam mitten am Tag: Am Mittwochnachmittag, 29.04., gegen 16.10 Uhr, hat ein über 80-jähriger Münchner eine ihm unbekannte Frau in sein Mehrfamilienhaus in Untergiesing gelassen. Er ging davon aus, dass sie eine neue Mieterin sei.

Die Täterin folgte dem Mann bis zu seiner Wohnungstür und fragte ihn nach einem Zettel und Stift, da sie für eine andere Person eine Nachricht hinterlassen möchte.

Die Frau war kurz unbeaufsichtigt

Während der Senior diese Sachen aus dem Wohnzimmer holte, blieb die Frau im Eingangsbereich der Wohnung, schaltete das Flurlicht aus und war dadurch für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt.

Danach gingen beide in die Küche, um die Nachricht zu schreiben. Die Küchentür war angelehnt, sodass der Mann nicht mehr in den Flur blicken konnte. Nach etwa zehn Minuten verließ die Frau die Wohnung.

Etwa eine Stunde später bemerkte der Untergiesinger, dass Bargeld und Schmuck im Wert von über zehntausend Euro in seiner Wohnung fehlten. Er verständigte den Polizeinotruf.

Die Polizei geht von einem Komplizen aus

Die Polizei geht davon aus, dass ein zweiter Täter in die Wohnung gelangte und die Gegenstände entwendete. Die Kriminalpolizei führte vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 170-175 cm groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, sprach gebrochenes Deutsch mit italienischem Akzent; graue Kleidung (u.a. mit Rock)



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hermine-Bland-Straße, Harthauser Straße und Gabriel-Max-Straße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.