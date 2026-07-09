In Trudering hat ein misstrauischer Senior einen falschen Teppichhändler enttarnt und ihn mit Hilfe der Polizei in eine Falle gelockt Zivilbeamte nahmen den polizeibekannten Trickdieb fest und stellten mutmaßliche Beute aus früheren Taten sicher.

Ein Truderinger Senior, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, hat am vergangenen Dienstag (7. Juli) dafür gesorgt, dass ein polizeibekannter Trickdieb festgenommen werden konnte. Der Betrüger kontaktierte den Senior zunächst per Telefon und gab sich als Teppichhändler aus, der gerade ein neues Geschäft eröffne. Ob der Senior denn einen wertvollen Teppich verkaufen wolle?

Dem Truderinger kam das alles so seltsam vor, dass er freundlich ablehnte, auflegte und direkt die Polizei anrief. Die Polizei versprach dem Mann, zur Sache zu ermitteln. Kurze Zeit später entschloss sich der Senior aber recht unvernünftig, den falschen Händler nochmals anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, nämlich für den Folgetag. Offenbar fand er das Angebot des falschen Händlers sehr verlockend, wie er es später der Polizei erzählte.

Zivilbeamte stellen dem Teppichhändler eine Falle

Möglicherweise dachte er sich: Was, wenn es doch ein echter Teppichhändler ist? Dann hätte er wohl einen teuren Staubfänger loswerden können. Aber sicher ist sicher. Der Senior rief nochmals die Polizei an und berichtete von dem Termin am Mittwoch. Die Beamten waren alarmiert und postierten sich am nächsten Tag rund um die Wohnung des Truderingers.

Pünktlich klingelte der falsche Händler. Und wie es die Polizei dem Senior vorausgesagt hatte, fragte der Unbekannte ganz nebenbei gleich zu Beginn, ob der Senior denn auch Schmuck oder Gold in der Wohnung habe, auch das könne er ihm gerne abkaufen. Ein Vorwand, um in die Wohnung zu gelangen und wahrscheinlich unbemerkt zu stehlen.

Für Zivilbeamte war das nun der Zeitpunkt, um einzuschreiten. Sie nahmen den falschen Händler fest. Ein 28-Jähriger aus München, wie sich herausstellte, der schon mehr als zehnmal wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war. Die Polizei durchsuchte später die Wohnung des 28-Jährigen und fand mutmaßliche Beute aus vorangegangenen Raubzügen.