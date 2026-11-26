Das Eis- und Funsportzentrum Ost ist eine beliebte Münchner Wintersportattraktion. Aktuell steht allerdings nur ein Teil der Anlage unter freiem Himmel zur Verfügung.

Aktuell steht die Außenbahn des Städtischen Eis- und Funsportzentrums Ost nicht zum Schlittschuhlaufen zur Verfügung. (Symbolbild)

Bei den Schlittschuhfans erfreut sich das Münchner Eis- und Funsportzentrum Ost in der Staudingerstraße 17 großer Beliebtheit. Unter freiem Himmel kann man auf einer Inneneisfläche und einer 400 Meter langen Eisschnelllaufbahn seine Runden laufen.

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Eisschnelllaufbahn derzeit nicht in Betrieb

Momentan ist allerdings nur auf der Innenfläche das Schlittschuhlaufen möglich. Die Eisschnelllaufbahn steht aktuell wegen technischer Probleme nicht zur Verfügung. Um die schadhafte Stelle zu beheben, muss zunächst das bereits aufgebaute Eis wieder abtauen, was einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Die folgenden Reparaturarbeiten sind allerdings witterungsabhängig, daher ist derzeit nicht sicher, ob und wann die äußere Eisschnelllaufbahn wieder zur Verfügung steht.

Die Saison läuft noch bis 7. März 2027, die regulären Öffnungszeiten sind:

Dienstag: 9.30 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr

Donnerstag: 14 bis 16 Uhr

Freitag: 14 bis 16 Uhr, Jugendnachmittag

Samstag: 9.30 bis 12 Uhr

Sonntag: 9.30 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr

Montag und Mittwoch steht das Zentrum für öffentliche Läufe nicht zur Verfügung. Für die Herbst-, Weihnachts- und Faschingsferien gelten eigene Zeiten. Diese ersetzen während der genannten Zeiträume den regulären Wochenplan.

Der Eintritt beträgt für Erwachsene 3 Euro, Ermäßigte und Jugendliche bis 18 Jahre 2 Euro. Die Familienkarte kostet 6 Euro. Kinder bis 6 Jahre haben in Begleitung einer zahlenden Person freien Eintritt.