Traumurlaub in Dubai: Jetzt einchecken und mega Reise gewinnen

13. Oktober 2022 - 16:21 Uhr

Diesen Traumurlaub haben Sie sich verdient. Sie reisen nach Dubai: Traumstrände, pulsierendes Nachtleben, tolle Restaurants und die schönsten Hotels. Nach nur sechs Stunden Flugzeit warten auf Sie: Stadt, Strand, Wüste und Kultur. Erleben Sie den Blick aus dem höchsten Gebäude der Welt, Abenteuer oder Sonnenuntergänge in der Wüste.

Der lokale Radiosender 95.5 Charivari hat seine Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie sich für diesen Herbst am meisten wünschen.

Ganz oben auf der Liste stand: Urlaub und Reisen.

In Downtown Dubai finden Sie weltbekannte Attraktionen und unzählige Shoppingmöglichkeiten. Ein Besuch auf der Aussichtsplattform des Burj Khalifa stellt einen perfekten Start für jeden Dubai-Urlaub dar und bietet die Möglichkeit, unvergessliche Fotos zu schießen. Direkt neben dem höchsten Gebäude der Welt befinden sich die Dubai Fountains, die mit einer spektakulären Show inklusive Musik und Lichteffekten begeistern, und die Dubai Mall, die zu den größten Malls der Welt zählt.

In Dubai scheint fast jeden Tag die Sonne, also packen Sie Ihre Badesachen ein und dann auf zum Strand. Verpassen sollten Sie auf keinen Fall Jumeirah Beach und einen Besuch auf der Palm Jumeirah.

Oder begeben Sie sich auf ein Wüstenabenteuer: Entdecken Sie die Resorts Al Maha, Bab Al Shams, The Nest, Sonara, Platinum Heritage, und Al Marmoom. Erhalten Sie Einblicke ins Leben der Beduinen, erleben Sie Ausritte auf dem Kamel und rasante Dünenfahrten mit Allradfahrzeugen - die Wüste Dubais bietet viel mehr, als Sie je erwartet haben.

Zerklüftete Gipfel und frische Bergluft machen die Gebirgsenklave von Hatta zum perfekten Ort für Abenteurer und Naturfreunde. Ob Mountainbiketouren durch unberührtes Terrain, Kajakfahrten über türkisgrünes Wasser oder die Erkundung kultureller Schätze: Nur eine gute Stunde vom Zentrum Dubais entfernt gibt es hier unglaublich viel zu erleben und entdecken.