Traum für Münchner Rentner wird wahr: Eine besondere Zugreise mit der rhätischen Bahn

In der AZ berichtete Rentner Walter Schoofs, dass er sich immer weniger leisten kann. Daraufhin erfüllt ihm ein Bahnunternehmen einen großen Wunsch.

München - Dass sich diese Woche noch einmal nach Winter anfühlt, kommt Walter Schoofs gerade recht. Denn er träumt schon lange davon, schneebehangene Bergspitzen und weiße Baumwipfel zu sehen - und zwar durch das Zugfenster.

Am Montag geht für ihn dieser Traum in Erfüllung. Er wird mit dem Glacier Express, einer Zahnradbahn, durch die Schweizer Alpen fahren. Doch alleine hätte er sich das nie leisten können, sagt er. Die AZ hat es mit ermöglicht.

Walter Schoofs ist 77 Jahre alt, Witwer, ein gelernter Schlosser. Er bekomme 1.700 Euro Rente im Monat. Damit gehört er nicht zu Münchens Ärmsten und das weiß er auch. Gleichzeitig merkt Schoofs, dass es ein voller Einkaufskorb heute fast doppelt so viel kostet wie noch vor zwei, drei Jahren, sagt er.

Walter Schoofs freut sich, für den 77-Jährigen geht ein langgehegter Traum endlich in Erfüllung. © Daniel von Loeper

Münchner Rentner hat Angst vor hohen Strom- und Gaspreisen

Im vergangenen Herbst, als die Stadtwerke ankündigten, ihre Strom- und Gaspreise massiv zu erhöhen, hat Schoofs mit der AZ darüber gesprochen, was es heißt, am Ende des Lebens an dem sparen zu müssen, was Freude bereitet: am Theater- und am Konzertbesuch - ober eben an der Reise mit dem Glacier Express, von der er schon lange träumte.

Eine Mitarbeiterin der Rhätischen Bahn, zu der der Glacier Express gehört, hat diese Geschichte in der AZ gelesen. Weil ihr Walter Schoofs leidtat, klemmte sie sich dahinter, ihm seinen Traum zu erfüllen. Das Unternehmen schenkt ihm ausnahmsweise die Reise. "Ich freue mich riesig", sagt Schoofs ein paar Tage, bevor es losgeht.

Eine Nacht im Hotel, ein Ausflug nach Zermatt

Am Montag wird Schoofs zuerst mit dem Zug nach St. Moritz fahren, dort eine Nacht im Hotel schlafen, bevor am Dienstag das eigentliche Abenteuer beginnt: die Fahrt nach Zermatt im Glacier Express, erste Klasse mit Drei-Gänge-Menü. "Das ist ein Luxus, den ich mir selbst nie gegönnt hätte”, sagt Schoofs.

Vor über zehn Jahren ist Schoofs mit seiner Frau schon einmal eine kurze Strecke mit dem Bernina-Express, der ebenfalls die Schweizer Alpen durchquert, gefahren. Seit der Reise damals hoffte Schoofs, das Ganze zu wiederholen. Denn er sei fasziniert davon, in welcher Höhe der Zug fährt. Auf über 2.000 Höhenmetern passiert der Zug den Oberalppass, das Matterhorn ist zu sehen und andere 4.000 Meter hohe Berge.

"Es wäre das i-Tüpfelchen, wenn meine Frau das auch sehen könnte", sagt Schoofs. Doch sie sei vor neun Jahren verstorben. "Auf meiner Reise werde ich an sie denken."