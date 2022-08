Trauer bei der Münchner Polizei: Josef Wilfling ist tot

Münchens berühmtester Mordermittler, Josef Wilfling, ist im Alter von 75 Jahren in einer Klinik verstorben.

Josef Wilfling war an der Aufklärung von Münchens bekanntesten Morden beteiligt.

München - Als Chef der Mordkommission hat Josef Wilfling einige der spektakulärsten Morde in München aufgeklärt. Er brachte die beiden Mörder von Schauspieler Walter Sedlmayr zur Strecke und auch den Mann, der Modezar Rudolph Moshammer tötete.

Nach seiner Karriere als Polizist arbeitete Josef Wilfling erfolgreich als Autor. Wie der Bayerische Rundfunk gestern berichtete, starb Josef Wilfling in einer Klinik in München an den Folgen einer Krebserkrankung.