Tramunfall an der Auer Dult: Polizei bittet nach Fahrerflucht um Hilfe

Ein Transporter verursacht am Sonntag einen Unfall mit einer Tram an der Auer Dult und ergreift anschließend die Flucht.

Am Mariahilfplatz wäre fast eine Tram mit einem Transporter zusammengestoßen. (Symbolbild)

Am Mariahilfplatz in der Au, wo derzeit die Kirchweihdult stattfindet, hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall mit einer Tram ereignet, bei dem ein Fahrgast leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich eine Tram der Linie 8 auf der Ohlmüllerstraße stadteinwärts unterwegs und wollte dort die Kreuzung am Mariahilfplatz überqueren.

Zu diesem Zeitpunkt war ein weißer Transporter auf der Fahrbahn neben den Tramschienen in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Um einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug auszuweichen, überquerte der Transporter eine Sperrfläche und fuhr auf dem Fahrstreifen der Tram 18.

Tram muss Gefahrenbremsung einleiten – eine Person verletzt

Um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern, leitete die Tramführerin eine Gefahrenbremsung ein. Dabei kam eine 63-Jährige in der Tram zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu.

Ohne anzuhalten, entfernte sich der Transporter in Richtung stadteinwärts von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen des ÖPNV.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Führer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.